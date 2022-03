El Barcelona ha ‘recibido buenos informes’ de posible refuerzo: ¿Quién es?

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ha confirmado las especulaciones de que el club está interesado en fichar al extremo brasileño del Leeds United, Raphinha, en el mercado de pases del verano.

Laporta habló con RAC1 sobre el jugador de 25 años y admitió que ha recibido buenos comentarios por parte del agente de Raphinha, Deco, a quien el presidente azulgrana conoce bien dado que pasó cuatro años en el Camp Nou durante su carrera como jugador, según informa Yahoo.

“Hemos recibido buenos informes”, dijo. “Deco tiene su trabajo y nos informa de detalles para que no cometamos errores. En algunos casos, nos ha ayudado mucho.”

Según trascendió, Raphinha ya le ha dicho a Deco que haga todo lo posible para asegurar un pase al Camp Nou este verano. El brasileño quiere firmar con el Barça pese al interés del Liverpool y el Bayern Munich.

El contrato del jugador de 25 años con el Leeds contiene una cláusula de rescisión fijada en 75 millones de euros, según informa el periodista Fabrizio Romano. Sin embargo, esa cláusula se reduce a 25 millones de euros en caso que el Leeds descienda. Los blancos se encuentran actualmente sólo dos puestos por encima de la zona de descenso.

Leeds quiere mucho dinero por Raphinha

Puede que conseguir a Raphinha no sea fácil si Leeds permanece en la Premier League. Los blancos no quieren vender al lateral por menos de 50 millones de euros, según informa Mundo Deportivo.

Barcelona podría intentar negociar para bajar el precio o buscar incluir a Francisco Trincao en un posible acuerdo. El portugués de su seleccionado se encuentra actualmente de préstamo en los Wolves, pero podría resultar tentador para el Leeds, ya que sería un reemplazo inmediato en el lateral derecho.

El acuerdo de préstamo de Trincao en Wolves incluye una opción de compra. Sin embargo, el club del Black Country no planea activar la opción debido a los problemas que ha tenido para consolidarse en el equipo titular, según informa Sport Witness.

El jugador de 22 años ha jugado 23 veces para los Wolves en la campaña 2021-22, pero hasta ahora sólo ha cosechado dos goles y una asistencia en todas las competiciones.

Laporta habla de Haaland y los rumores sobre Mbappe

Raphinha no es el único atacante al que se vincula con un pase al Barcelona en el mercado de transferencias del verano. También se ha especulado con que el Barça esté interesado en Erling Haaland del Borussia Dortmund y en el delantero del PSG Kylian Mbappe.

Se le preguntó a Laporta acerca de los rumores y qué jugador preferiría tener en el Camp Nou, pero le restó importancia a los rumores sobre la llegada de cualquiera de los delanteros al final de la temporada, según informa Fútbol España.

“El que tiene claro que quiere jugar en el Barcelona. El que quiere venir aquí. Por el momento, ninguno de los dos me ha expresado eso”, dijo. “Lo que he recibido son ciertas condiciones económicas que no aceptaríamos bajo ninguna circunstancia.”

Laporta ha dicho anteriormente que quiere que el club contrate al menos a cuatro jugadores este verano, pero los persistentes problemas financieros del Barça implican que cualquier transferencia por mucho dinero será complicada a menos que los gigantes catalanes puedan reducir costos y aumentar los ingresos.

