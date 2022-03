Piden regreso de Khabib para enfrentar a polémico peleador de la UFC:¿Quién le dijo eso?

Brendan Schaub instó al ex campeón de peso ligero de la UFC Khabib Nurmagomedov a salir de su retiro y pelear contra Colby Covington.

Schaub habló sobre “The Eagle” en el episodio más reciente de su podcast, “The Schaub Show”. Sus comentarios acerca de Nurmagomedov surgieron a raíz de una publicación en redes sociales que The Eagle hizo reaccionando al altercado entre Covington y Jorge Masvidal.

Covington acusó a su rival de golpearlo dos veces en la cara, romperle un diente, causarle una excoriación en la muñeca y dañar su reloj Rolex. Masvidal fue arrestado y acusado de agresión agravada por lesiones y daño a la propiedad, dos delitos graves.

El resentimiento entre Masvidal y Covington alcanzó nuevos niveles durante la preparación para su pelea en la UFC 272 del 5 de marzo. Y específicamente, “Chaos” apuntó repetidamente a la ex esposa y los hijos de Masvidal.

Según Nurmagomedov, Covington debería haber estado preparado para “respaldar” sus “palabras”, cuestionando los motivos por los que Chaos decidió presentar cargos.

“Sólo porque eres más fuerte que alguien dentro del Octágono, no significa que puedas insultar a sus hijos. Nadie tiene derecho a insultar a la familia de otra persona”, escribió Nurmagomedov. “Una vez que hayas tomado este camino, prepárate para respaldar tus palabras. ¿Fuiste atacado por un luchador profesional, igual que tú, de tu propio bando, y vas a presentar cargos contra él a la policía?”

A continuación, Nurmagomedov pidió a los luchadores de 170 libras que boicotearan a Covington no aceptando una pelea contra él.

“Creo que todos los pesos wélter deberían negarse a pelear con Colby, simplemente no acepten peleas con él”, continuó The Eagle. “Déjenlo sin pelear. Probablemente lo afectará significativamente a él y a todos los luchadores que siquiera piensan en insultar a las familias, quienes provocan a los luchadores para que busquen a alguien que se encargue de él en los restaurantes.”

Schaub dice que Nurmagomedov intenta mantenerse ‘Relevante’, le dice a The Eagle que pelee contra Chaos

Schaub, un ex peso pesado de la UFC devenido en analista de deportes de combate, cree que The Eagle está tratando de aparecer en los titulares con su fuerte postura contra Covington.

“Siempre tratando de aparecer en los titulares con opiniones calientes, ¿verdad?” Schaub dijo a través de The Mirror. “Y amo a Khabib, pero no vale la pena luchar por eso. ‘Boicotear peleas contra él’. Tengo una idea, Khabib, ¿por qué no sales del retiro y le ganas a Colby? ¿Por qué no lo haces de la manera legal?”

“Khabib se mantiene relevante, tiene su liga de lucha y cosas así. Dijo: ‘Si Conor vence a Makhachev, saldré de mi retiro’. ¡Todo bien! Pero pon la misma energía aquí. Si no te gusta tanto Colby, sal de tu retiro y pelea con él.”

Nurmagomedov se retiró de las artes marciales mixtas en octubre de 2020 después de someter a Justin Gaethje en su tercera defensa consecutiva del título de 155 libras. The Eagle tiene un récord profesional de 29-0, con victorias sobre luchadores de la talla de Dustin Poirier y Conor McGregor.

Schaub se retiró de la lucha tras su derrota en 2014

La última vez que Schaub compitió como artista marcial mixto fue en 2014 cuando Travis Browne lo derrotó por nocaut técnico en la UFC 181. Se retiró con un récord profesional de 10-5, que incluye siete victorias por KO/TKO y una por sumisión.

Schaub posee victorias sobre nombres como Mirko Cro Cop, Matt Mitrione y Gabriel Gonzaga.

LEER MÁS: Los Cowboys toman decisión luego del rumor de cambio de posición de Micah Parsons