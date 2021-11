¿Qué jugador del FC Barcelona ha impresionado a Leo Messi?

Puede que Lionel Messi se haya marchado del Barcelona, pero la leyenda del club ha admitido que en ocasiones ve a su antiguo equipo “siempre que puede” y ha quedado impresionado por un jugador en particular.

El argentino ha destacado al mediocampista de 17 años Gavi, después de ver al joven irrumpir en el primer equipo con el club y la selección esta temporada. El adolescente solo hizo su debut en agosto, pero ya ha jugado 12 apariciones esta temporada con el Barça y ha llamado la atención de Messi.

“El Barça tiene una gran plantilla, juega muy bien. Los miro siempre que puedo. Han aparecido jugadores importantes y muy buenos, como Gavi. A nivel de equipo están bien. Con el regreso de Kun y Dembélé, si vuelve bien, serán de gran ayuda para el equipo”, dijo a Diario Sport. “Siempre estarán ahí porque son unos de los mejores del mundo. Siempre van a luchar por la Liga y por los objetivos, aunque puede que suceda o no después”.

#MessiConSPORT🗞 🏆¿Tiene opciones el Barça de ganar algún título? 👀Esto opina Leo Messi sobre la temporada pic.twitter.com/erbtpHK9Ej — Diario SPORT (@sport) November 1, 2021

Gavi también hizo historia cuando hizo su debut internacional en octubre de 2021. El centrocampista se convirtió en el jugador más joven de España a la edad de 17 años y 62 días.

Messi también reveló que todavía habla con muchos de sus compañeros de equipo con regularidad a pesar de haber dejado el Barcelona y trasladarse al Paris Saint-Germain. Añadió: “Todavía hablo a menudo con el Kun Agüero, que no era mi compañero [a nivel de club] pero es un gran amigo. Con Busi, con Jordi Alba también hablo a menudo”.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Messi dice que volverá a Barcelona

El ex capitán del Barcelona también dejó claro que volverá a Barcelona una vez finalice su etapa en el Paris Saint-Germain. Messi dejó en claro que su familia quiere volver a casa.

“Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a vivir de nuevo en Barcelona y que nuestra vida estará ahí”, dijo. “Es lo que mi esposa quiere y lo que yo quiero. No sé cuándo acaba mi contrato con el París pero para vivir volveremos a Barcelona”.

🚨Leo Messi en @sport : "Me gustaría volver al Barça para ayudar, de secretario técnico” Les gusta, Leo, de secretario técnico ? pic.twitter.com/LGwP0ogHXH — Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2021

El hombre de 34 años también parece estar pensando en sus planes para cuando finalmente haya colgado las botas. Messi explicó que le gustaría trabajar para el club como su secretario técnico.

“Siempre dije que me encantaría ayudar al club y ser útil. Me encantaría ser director deportivo en algún momento. No sé si será en Barcelona o no. O si será otra cosa ”, explicó. “Si existe la posibilidad, me gustaría volver atrás y aportar lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que sigan haciéndolo bien, creciendo y siendo uno de los mejores del mundo”.

Messi ‘herido’ por los comentarios de Laporta

Messi también admitió que se había sentido herido por los comentarios que hizo el presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, diciendo que esperaba que el internacional argentino aceptara jugar gratis en el Camp Nou.

El delantero ya había acordado un recorte salarial del 50%, para ayudar al club durante la crisis financiera, y explica que estaba dispuesto a hacer más para permanecer en el club y continuar su carrera con los catalanes.

🔻Leo Messi en @sport “Nadie me pidió que jugara gratis, obtuve un recorte de más del 50% y estaba dispuesto a ayudar aún más al club.” “Las palabras de Joan Laporta me duelen, no me lo merecía”#Radioestadio • Onda Cero Radio

pic.twitter.com/Yroee4Qf7x — Radioestadio (@Radioestadio) November 1, 2021

“La verdad es que, como expliqué cuando me fui, hice todo lo posible por quedarme. Nunca en ningún momento me pidieron que jugara gratis. Me pidieron que redujera mi sueldo en un 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos dispuestos a ayudar más al club. Mi deseo y el de mi familia era quedarme en Barcelona ”, dijo. “Nadie me pidió que jugara gratis, pero al mismo tiempo las palabras del presidente fueron inapropiadas. Me dolió porque no creo que haya necesidad de decir eso “.

Messi ha tenido un comienzo lento en la vida en el PSG después de su jugada de choque. El argentino aún tiene que abrir su cuenta en la Ligue 1 pero ha marcado tres goles en la Champions League para los hombres de Mauricio Pochettino.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Convocatoria del FCB ante el Dynamo de Kiev: vuelven cuatro jugadores importantes