Convocatoria del FCB ante el Dynamo de Kiev: vuelven cuatro jugadores importantes

El FC Barcelona ha recibido un impulso gracias a cuatro jugadores que están en forma, antes de su partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Dynamo de Kiev el martes 2 de noviembre.

El técnico interino Sergi Barjuan ha podido llamar a los jugadores estrellas de Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ousmane Dembélé y Ronald Araujo a su convocatoria para el viaje a Ucrania en lo que es un partido clave para los catalanes.

LATEST NEWS | @RonaldAraujo939 , @ANSUFATI , @Dembouz , and @DeJongFrenkie21 have the all-clear and are in the squad 💪💪 #DynamoBarça @ChampionsLeague 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/DwnEXax1Ut

El cuarteto forma parte de una plantilla de 23 hombres para el encuentro, aunque el Barcelona sigue sin Gerard Piqué, Pedri, Martin Braithwaite y Sergi Roberto que siguen en la lista de lesionados.

La noticia será un gran impulso, ya que el Barça aún tiene mucho trabajo por hacer para clasificarse para los octavos de final de la máxima competición europea. Los catalanes llegan al partido en la tercera plaza del Grupo E tras tres partidos, a un punto del Benfica en la segunda plaza.

La vuelta de Dembélé a la plantilla supone un auténtico impulso para el Barcelona. El francés aún no ha logrado un solo minuto de juego en lo que va del 2021-22 después de someterse a una cirugía por una lesión de rodilla en junio de 2021.

Parece poco probable que Dembélé comience el partido después de un período tan largo al margen, pero el técnico interino Sergi Barjuan dijo en una conferencia de prensa previa al partido que necesita minutos, según informó Mundo Deportivo.

“Recuperar jugadores es importante para la competición, es una motivación para todos. Es importante que tengan minutos”, dijo. “Para el grupo es bueno y hay que aprovecharlos dándonos todo lo que tienen para darnos alegría. Dembélé lleva mucho tiempo fuera del terreno de juego y se agradece que quiera estar ahí para ayudar al equipo”.

El defensa Eric García también participó en la conferencia de prensa y destacó la importancia de tener de nuevo a Dembélé y al delantero adolescente Ansu Fati en el equipo para el partido del martes.

Explicó: “Son jugadores que cambian el juego desde el principio, son muy importantes para nosotros. Que estén de vuelta con nosotros es una noticia muy importante”.

García también habló sobre la necesidad de mantener la portería a cero contra el Dynamo de Kiev. El Barça ha luchado a la defensiva esta temporada tanto en La Liga como en la Champions, como ha destacado total Barça.

