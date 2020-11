El Barça ‘sacudido’ por las lesiones, confirma la baja de otro de sus jugadores

Los problemas de las lesiones en el FC Barcelona siguen aumentando y el lateral derecho Sergi Roberto fue descartado por al menos dos meses por una lesión en el muslo.

El club confirmó la noticia después de ver al jugador de 28 años expulsado por un problema al final de la derrota por 1-0 ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano el sábado.

Tests performed this Sunday on @SergiRoberto10 have shown that he has a rupture in the femoral rectus of his right thigh. The approximate time he will be out is two months. pic.twitter.com/hnG6QOVulq

El central Gerard Piqué también salió lesionado durante el partido. El Barça dio una actualización sobre la condición del defensor, pero no llegó a confirmar cuánto tiempo estará de baja.

LATEST NEWS‼️

Tests carried out this Sunday on @3gerardpique have shown that he has a grade 3 sprain in the internal lateral ligament and partial injury to the anterior cruciate ligament in his right knee. The evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/0Bf0EnXiZo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2020