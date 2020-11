¿Dembélé también se lesionó?

Ousmane Dembélé no es ajeno a las lesiones y el FC Barcelona teme que el delantero francés haya tenido un nuevo problema contra el Atlético de Madrid el sábado.

El futbolista de 23 años jugó los 90 minutos en la derrota del Atlético por 1-0, pero pareció lastimarse el hombro en un choque en la primera mitad con Yannick Carrasco. Dembélé tuvo atención en el terreno de juego y pudo continuar.

Sin embargo, el francés se sometió este domingo a unas pruebas que confirmaron que tiene “problemas en el hombro”, según informó Mundo Deportivo. El club cree que ha sufrido un esguince pero aún no sabe si será suficiente para descartarlo de los próximos partidos.

Dembélé ha aparecido regularmente en 2020-21 desde que volvió a estar en plena forma después de una cirugía de isquiotibiales en febrero. El delantero ha jugado nueve veces en lo que va de temporada, anotando en las victorias sobre Ferencvaros, Juventus y Real Betis.

La derrota del Barcelona ante el Atlético parece ser bastante costosa. El equipo de Ronald Koeman no solo se puso a nueve puntos por detrás de los rojiblancos en la tabla de clasificación, sino que también perdió a varios jugadores por lesión.

Sergi Roberto se salió del terreno de juego y será dos meses de baja por una lesión en el muslo, mientras que Gerard Piqué ha sufrido un problema en la rodilla y se teme que pueda estar de baja por una larga temporada.

Dembélé también es ahora una preocupación por posible lesión, lo que sería otra complicación para Koeman. El técnico holandés ya no tiene al delantero adolescente Ansu Fati. El joven ha sido descartado durante cuatro meses tras una operación de rodilla.

El Barça esperará que lo de Dembélé finalmente sea una lesión minúscula, pero de concretarse una panorama ‘gris’, tiene un reemplazo prometedor si el francés se lesiona. El fichaje de verano Francisco Trincao no ha tenido muchas oportunidades de impresionar, pero podría entrar como lateral.

El internacional portugués ha disputado 10 partidos con el Barça en 2020-21, pero solo uno ha llegado desde el principio en la victoria por 5-1 sobre el Ferencvaros en la Champions League.

La velocidad, el estilo y el regate de Trincao lo convierten en una amenaza real, y la leyenda portuguesa Paulo Futre ya lo ha señalado para grandes cosas en una entrevista con Mundo Deportivo.

Para mí ya es uno de los cinco mejores zurdos de Portugal. Primero estaba Simoes, Chalana, yo, ahora Bernardo Silva y no tengo ninguna duda de que Trincao va a ser mejor que todos nosotros. Les digo a los catalanes que va a estar genial, muy grande. Sigue así, es un chico muy humilde, que trabaja duro. Si no hay problemas de lesiones, que no habrá, ganará el Balón de Oro. Apúntalo.