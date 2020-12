FC Barcelona vs Juventus: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona recibe a Juventus por la fecha 6 del Grupo G de la UEFA Champions League. Se enfrentan este martes en el estadio Camp Nou. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a verse las caras luego de dos años y medio.

Ambos equipos se encuentran clasificados a los octavos de final del torneo por equipos más prestigioso del mundo. El conjunto español lidera la zona con 15 puntos, los italianos se ubican en el segundo puesto con 12. De modo que este martes definen mano a mano el primer puesto del grupo, que cierran Dinamo Kiev y Ferencvaros con un punto cada uno.

Barcelona no llega en su mejor momento. El sábado cayó ante Cádiz, 2 a 1, acumuló su cuarta derrota en la temporada 2020-2021 de la Liga. Se ubica a doce puntos del líder del torneo, Atlético de Madrid.

Juventus, en cambio, celebró el fin de semana un triunfo en el derbi de Turín. Venció 2 a 1 en Torino y se ubicó en el tercer puesto de la clasificación de la Serie A. Suma 20 puntos, seis menos que el líder, el Milan del sueco Zlatan Ibrahimovic.

La respuesta de Koeman: ¿Messi o Cristiano?

En la rueda de prensa previa al partido con la Juventus, el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, analizó lo que será el reencuentro en el campo de juego de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.}

Al holandés le pidieron que eligiera entre el argentino y el portugués. Para sorpresa de los periodistas allí presentes, el DT no exhibió preferencia por su dirigido: “Messi y Cristiano Ronaldo son los dos mejores jugadores del mundo de los últimos 15 años. No puedo elegir o decir quién es el mejor. No está bueno eso. Yo admiro a ambos. Ellos nos han dando muchos goles, grandes jugadas, grandes partidos… Son jugadores diferentes con estadísticas brutales. Ojalá mañana podamos disfrutar de un gran espectáculo de ambos”.

Koeman defendió a Messi tras las críticas por su pobre actuación ante Cádiz: “En nuestro ataque, todavía hay muchas jugadas que salen de los pies de Leo. Se busca a Messi como el principal culpable porque es el mejor del mundo pero él no comete errores defensivos. Nos han marcado goles que no podemos aceptar”.

Enfrentamiento número 36 entre Messi y Cristiano

Este martes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a verse las caras. Se miden FC Barcelona y Juventus por la UEFA Champions League. Será el enfrentamiento número 36 entre el argentino y el portugués.

Se vieron las caras por última vez en un Clásico entre Barcelona y Real Madrid disputado el 6 de mayo de 2018. Esa noche, en el Camp Nou, ambos convirtieron un gol en un partido que acabó 2 a 2.

El historial es dominado por Messi. Suma 16 triunfos contra 10 de Cristiano, en tanto que empataron nueve veces. Cabe recordar que de los 35 partidos en los que se enfrentaron hasta aquí, dos corresponden a amistosos de fecha FIFA entre la Argentina y Portugal.

En su historial de 35 partidos, Messi convirtió 22 goles y Cristiano 19. En el partido anterior entre la Juventus y Barcelona, triunfo de los catalanes 2 a 0 en Turín el pasado 28 de octubre, CR7 estuvo ausente ya que se encontraba recuperándose del COVID-19.

