Piden la detención de una de las estrellas de River Plate: ¿De qué se lo acusa?

Ordenan la detención del futbolista de River Plate y la selección de Uruguay Nicolás de la Cruz. El pedido fue emitido en un juzgado de Paraguay. En aquel país tiene una causa abierta por haber agredido a policías tras la finalización de un partido disputado en 2016 cuando el volante ofensivo vestía la camiseta de Liverpool de Uruguay.

La notificación lleva la firma de la jueza penal de Garantía Hilda Benitez Vallejo. El futbolista debía presentarse a declarar este lunes en Asunción, en la que sería la audiencia preliminar por la causa de la agresión a los agentes policiales. La letrada destaca que el jugador tampoco envió una justificación.

🚨🚨 #River Nicolás De la Cruz fue declarado en rebeldía por no haber participado en la audiencia preliminar en el proceso que enfrenta en #Paraguay por haber agredido a policías en 2016. Si no declara, ordenarían su detención. pic.twitter.com/m2Y31Wf3mM — TyC Sports (@TyCSports) December 7, 2020

El prestigioso sitio de noticias argentino Infobae revela que aún se desconocen los motivos por los que la Justicia de Paraguay omitió realizar la audiencia a través de la plataforma Zoom.

De acuerdo a la prensa de ese país sudamericano, la virtualidad fue la modalidad asumida para las discusiones parlamentarias y judiciales que se suscitaron durante la pandemia.

Cabe señalar que no corre peligro la presencia del futbolista el próximo jueves ante Nacional de Montevideo, en Uruguay. Se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La palabra de la jueza del caso De La Cruz

La jueza paraguaya Hilda Benítez Vallejo, quien pidió la captura del jugador de River Plate Nicolás de la Cruz, precisó detalles sobre el proceso judicial que afronta el futbolista.

“De La Cruz podría contactarse con nosotros para fijar una nueva fecha de audiencia y pautar una nueva fianza”, contó en una entrevista con el canal argentino TyC Sports.

[AHORA] 🔴 La jueza Hilda Vallejo ordenó la rebeldía y la captura del jugador de River Plate, Nicolás De la Cruz, quien estuvo procesado por resistencia. La magistrada ordenó la rebeldía del uruguayo debido que no compareció para su audiencia preliminar. #LeéLN pic.twitter.com/sll0CuHrFs — Diario La Nación (@LaNacionPy) December 7, 2020

Consultada por las implicancias de este pedido de captura, Vallejo aseguró que no habrá una ordenanza internacional: “Veo difícil que el pedido de captura se eleve a nivel internacional, por ahora es un pedido en Paraguay, por lo que sería detenido si viaja”

🧐 De La Cruz fue declarado en rebeldía por no comparecer ante la Justicia paraguaya, donde tiene abierta una causa por un episodio violento que protagonizó en 2016 cuando jugaba en Liverpool 🇵🇾 Es una medida que sólo rige si el jugador viaja a dicho país https://t.co/d7YJMxk7iG — Diario Olé (@DiarioOle) December 7, 2020

“De la Cruz debía declarar hoy, pero no se presentó. No lo hizo de manera presencial ni de manera virtual. Por eso, se dictó la orden de captura nacional y en cuanto pise Paraguay será arrestado si no logra pactar una nueva fecha”, aclaró.

El caso De La Cruz

El 14 de febrero de 2016, Liverpool de Uruguay San Pablo de Brasil se enfrentaron en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción del Paraguay, por la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Al término del encuentro se produjo una gresca entre oficiales de la policía paraguaya y varios de los futbolistas del equipo uruguayo. Entre estos, el hoy volante ofensivo de River Plate, por entonces un juvenil que aún no había debutado en Primera División.

#ESPNF12 📺 | ESPN 2 ¿QUÉ PASARÁ CON DE LA CRUZ?@javigilnavarro te cuenta cuál es el estado judicial de Nico de la Cruz tras el pedido de captura que dictaminó la justicia paraguaya. pic.twitter.com/JrPzNpw6QY — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 7, 2020

De La Cruz fue denunciado por el suboficial Fabián Antonio Olmedo Galeano. De acuerdo a su testimonio, el jugador le propinó una patada en el tórax cuando este se encontraba en el piso.

Además de De La Cruz, otros jugadores del equipo uruguayo fueron denunciados: Lautaro Valentín de Amores Espino, Franco González Da Luz, Santiago Laport y Oscar Cáceres Núñez.

