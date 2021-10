Barcelona vs Dynamo Kyiv: Hora y cómo ver el Live Stream

Después de sus dos presentaciones negativas en la Champions League, el FC Barcelona buscará los primeros puntos ante el Dynamo Kyiv en el Camp Nou. Aquí puedes ver el partido en vivo.

El conjunto español viene de perder por 3-0 ante el Bayern Múnich en su debut y por el mismo resultado ante el Benfica en condición de visitante, mientras que su par ucraniano sumó 1 punto tras empatar ante el conjunto portugués sin goles.

“No se sabe. Depende de muchas circunstancias. En el anterior partido jugamos una gran primera parte y bajamos en la segunda. Ese nivel es el que exigimos en cosas como jugar sin balón, ser agresivos.Hay margen para mejorar muchas cosas”, expresó Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre su situación personal dijo: “Nunca hay tranquilidad cuando eres entrenador porque todo depende de los resultados. Además, estamos en un país donde todo es más exagerado”.

“Sí. Hay jugadores muy experimentados, que deben ser el ejemplo en estos partidos. Hay otros jóvenes con experiencia en partidos importantes y también con sus selecciones. No es cuestión de falta de experiencia ante un partido como el de mañana”, expresó.

Sobre el partido vs Real Madrid del fin de semana sostuvo: “No tengo en cuenta. El primer partido siempre es el más importante. Es imposible que Ansu Fati juegue tres partidos enteros en siete días”.

Por su parte, Mircea Lucescu, entrenador del conjunto ucraniano expuso: “Todos los equipos grandes lo que quieren es ganar. Este año es difícil, sí, para nosotros y para otros equipos. No sólo es el Barça el que necesita y quiere ganar. Nosotros también queremos”.

El FC Barcelona se juega mucho más que tres puntos

❝No nos queda otra que empezar a ganar❞ 💬 @aguerosergiokun pic.twitter.com/vRnIGyma8u — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2021

El conjunto de la Ciudad Condal sabe que una derrota puede dejarlo prácticamente sin vida en el máximo torneo del Viejo Continente.

“Si no ganamos, estamos casi fuera de la Champions”, expresó Sergio Agüero, quien hizo su debut oficial ante el Valencia.

“Intento entrenarme bien. Eso es decisión del técnico. Cuando haces las cosas bien, tienes más chances. Hay muy buenos jugadores en la plantilla y hay que respetarlos. El puesto se gana estando bien físicamente y luego haciendo bien las cosas”, concluyó.

El lamento de Bartomeu

Bartomeu desvela su gran lamento: hacer caso a los jugadores tras lo de Anfield 😐 https://t.co/G5QqKqfmO3 Por @crisnamo — MARCA (@marca) October 19, 2021

El ex presidente del FC Barcelona dio una entrevista a Esport3 en la que no se guardó nada: “No valorar después de la derrota del Liverpool que habría que hacer un cambio fue un error. Tenía que haber hecho un cambio generacional. Escuché a los jugadores y me equivoqué. Íbamos al límite económicamente y la pandemia nos cogió a todos de sorpresa”.

Y también habló de la partida de Leo Messi del club: “Su marcha ha sido un problema. Somos un club comprador y no vendedor. Yo luché mucho en verano del 2020 para que siguiera, y ahora que se quería quedar, se ha tenido que ir. Yo no podía permitir que Messi se fuera a un rival de la Champions. Es diferente su caso al de Neymar, Figo o Rivaldo. Es evidente que era el jugador mejor pagado del mundo y con diferencia. En el mes de julio del 2020 yo llegué a un acuerdo con Messi para renovar dos años, pero después se rompió todo. Habrá que preguntar a Messi el porqué”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 20 de octubre desde las 12:45PM ET, 9:45AM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona?

