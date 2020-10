Barcelona da su convocatoria para partido ante la Juventus ¿quiénes no están?

El Barcelona apenas ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y las cosas pueden empeorar si no consiguen los tres puntos ante la Juventus en la segunda fecha de la Champions League se puede ya hablar de crisis en el vestidor culé.

Además de los resultados reciente, el Barcelona llega a este partido con algunos ausentes notables.

Ronald Koeman dio su lista de convocados para el partido ante los vigentes campeones italianos y de inmediato uno ya puede tener una idea de cómo saldrá a jugar.

El gran ausente y los no disponibles

Gerard Piqué no estará disponible ya que tendrá que cumplir con una fecha de suspensión al haber sido expulsado contra el Ferencvaros en la primera fecha de la Champions.

Con esta ausencia, todo indica que el uruguayo Ronaldo Araújo acompañará a Clement Lenglet en la zaga culé ante la Vecchia Signora. Araujo es el único otro central disponible para Koeman ya que no hay más con el cual pueden contar.

Samuel Umtiti tampoco aparece ya que sigue inhabilitado y además se le tiene que incluir a Óscar Migueza del Barça B quien hace unos días sufrió una lesión en isquiotibial según un informe de Catalunya Radio.

Además de los lesionados, los otros tres centrales del Barça B (Ramos, Igor y Arnau Comas) no se pueden usar ya que no los habían agregado a la lista de Champions.

Si llega a haber una emergencia en esa posición, la única opción fiable sería colocar a Sergio Busquets allí, ya que en el pasado ha jugado en esa posición.

Coutinho lesionado

El brasileño es otro de los ausentes bajas por lesión. El brasileño fue una de las bajas posclásico y su disponibilidad se sabrá mejor en base a la evolución de su muslo izquierdo. El exLiverpool y Bayern ha sido intermitente en las últimas fechas y ese buen momento por el que pasaba parece haberse desvanecido.

Tambien en base a su recuperación se sabrá si estará disponible para la fecha internacional con Brasil.

¿Descanso o mejor rotación?

Aunque Ronald Koeman se quejó mucho del arbitraje el fin de semana pasado, hay que admitir que su uso de los cambios dejó mucho que desear. Dejó a un Sergio Busquets que ya no tiene para los 90 minutos y ahora se habla de que tendrá a un Miralem Pjanic que no está al cien por ciento reemplazándolo.

También se tendrá que ver si Koeman vuelve a usar a Sergiño Dest por izquierda ya que se habla de darle descanso a Jordi Alba. Se tendrá que ver cómo Koeman y Pirlo resuelven sus respectivos rompecabezas previo a un partido crucial para los dos.