Koeman carga contra el VAR: “Cualquier decisión es contra el Barcelona”

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, no pudo contener su frustración al hablar sobre el VAR después de ver a su equipo derrotado por 3-1 ante el Real Madrid en La Liga el sábado en el Camp Nou.

Koeman: I don't understand VAR, every decision is against Barça. In five games, I haven't seen one in favour and there are many examples: a penalty on Messi vs. Sevilla, red cards for Getafe, the one today… that always goes on in the area

El segundo gol del Real Madrid fue un gol de penalti y puso a los visitantes 2-1 arriba en el partido. El defensa Clément Lenglet fue sancionado por un agarrón de camiseta a Sergio Ramos que se fue al suelo de manera exagerada dentro del área.

El árbitro, tras consultar el VAR, determinó que era pena máxima. Sergio Ramos, como es habitual en él, no falló y puso por delante otra vez a los blancos. Luka Modric marcó el tercer gol en el tiempo de descuento.

A Koeman se le preguntó tras el partido sobre la decisión y explicó en detalle por qué no estaba contento con la señalización del penalti, según informó Mundo Deportivo.

El resultado pone a Koeman bajo presión a pesar de que lleva poco como entrenador del Barça, cargo que asumió en agosto. Los catalanes ya llevan dos partidos perdidos en una semana y ya están a seis puntos del Real Madrid, aunque han jugado un partido menos que sus rivales.

Como se podía esperar, Ramos insistió en que el árbitro estaba en lo correcto al otorgar el penalti a pesar de que las repeticiones de televisión mostraban a ambos jugadores enredados dentro del área antes de que Lenglet fuera penalizado.

We TV viewers, right after the incident, got to see replays from the start of the action and from different angles, and it showed Ramos pushing and pulling first. How was the ref not shown this when he was checking? And why didn't he ask for other frames and angles? pic.twitter.com/ywHDnOozRM

— adil (@Barca19stats) October 24, 2020