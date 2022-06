INFORME: Barcelona busca invertir cifras grandes en tres fichajes importantes

El Barcelona espera un gran aumento de ingresos que provocará una ola de gastos de verano después de que los miembros votaron para autorizar la venta de futuros derechos de comercialización y televisión.

El club ha anunciado que espera recibir unos ingresos de unos 600 millones de euros por la venta de una participación minoritaria en Barcelona Licensing and Merchandising y el 25% de sus ingresos futuros por los derechos televisivos de LaLiga.

Barcelona podría usar alrededor de un tercio de esa tarifa para reconstruir el equipo antes de la campaña 2022-23, según informó Cadena COPE. Los catalanes esperan fichar a Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, al defensa del Sevilla Jules Kounde y al centrocampista del Manchester City Bernardo Silva.

¿Será Lewandowski el primer fichaje?

Lewandowski ya ha dejado claro que quiere dejar el Bayern en verano y fichar por el Barcelona. El conjunto catalán espera “presentar al delantero antes del 15 de julio en el Camp Nou y llevarlo de gira de pretemporada”.

El delantero del Bayern Múnich ha reiterado su deseo de marcharse en una entrevista con Bild y espera que se pueda llegar a un acuerdo, tal y como informa Diario SPORT.

“Todavía me queda un año de contrato, por eso le he pedido al club el visto bueno para el traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución, sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero por el traspaso”, dijo. “No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con calma y no a través de los medios”.

El Bayern parece estar acercándose a un reemplazo para el atacante. Los campeones de la Bundesliga acordaron una tarifa de 40 millones de euros con el Liverpool por Sadio Mane, según el reportero Fabrizio Romano.

Bernardo le ‘atrae’ el Barcelona

Bernardo Silva es un jugador que tiene muchas ganas de marcharse del Manchester City y se siente “atraído” por fichar por el Barcelona. El centrocampista ya sabe que el técnico Xavi le quiere en su equipo si se vende Frenkie de Jong, tal y como informa Mundo Deportivo.

El internacional portugués ya ha dado instrucciones a sus agentes para que negocien con el Manchester City si llega una oferta de los gigantes catalanes, aunque todavía no ha hecho ninguna oferta.

El técnico Pep Guardiola ya ha dicho que será “muy difícil” para el Barça fichar a Bernardo este verano, pero la mejora de la situación económica del club y la venta de De Jong mejorarían sus posibilidades.

Xavi ‘insiste’ en Kounde

Jules Kounde es otro jugador que no será fácil de adquirir pero es uno de los favoritos de Xavi. El técnico del Barcelona insiste en que los culés se muevan por el internacional de Francia, según informa Diario SPORT.

El central está valorado en alrededor de 60 millones de euros y también es buscado por el Chelsea, que está ansioso por traer a un defensor después de perder a Antonio Rudiger con el Real Madrid y Andreas Christensen con el Barça.

Kounde ha priorizado mudarse a Barcelona, según informa Mundo Deportivo, y probablemente sea un habitual. Xavi ya le ha dicho a Gerard Piqué que ya no es titular garantizado y necesita un compañero para Ronald Araujo.

