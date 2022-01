El Athletic será el rival del Barça en los octavos de Copa del Rey

El FC Barcelona se verá enfrentado al Athletic Club de La Liga en los octavos de final de la Copa del Rey 2021-22 en lo que es una repetición de la final de la temporada pasada que los catalanes ganaron 4-0.

De ambos lados también son los equipos más exitosos en la historia del torneo. El Barça ha ganado el trofeo más veces que cualquier otro equipo (31), mientras que el Athletic ocupa el segundo puesto con 23 victorias en la Copa del Rey.

🏆 ¡El @AthleticClub, rival en los octavos de final de la Copa del Rey! 🔵🔴 #CopaBarça pic.twitter.com/Ah6XOC5arN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2022

Los catalanes reservaron su plaza en los octavos de final al vencer por 2-1 al Linares Deportivo de la tercera división. Los de Xavi tuvieron que remontar para asegurar la victoria, con Ferran Jutgla y Ousmane Dembélé marcando en la portería rival en la segunda parte del encuentro.

Mientras tanto, el Athletic lo logró con una victoria sobre el Atlético Mancha gracias a dos goles de Nico Williams. El juego está programado para los días 18, 19 o 20 de enero en San Mamés. El partido será un encuentro único con tiempo extra y penales disponibles si el marcador está empatados después de los 90 minutos.

Aquí hay un vistazo al sorteo de los últimos 16 en su totalidad.

• Atlético Baleares vs Valencia

• Girona vs Rayo Vallecano

• Sporting Gijón vs Cádiz

• Elche vs Real Madrid

• Real Sociedad vs Atlético Madrid

• Real Betis vs Sevilla

• Athletic Bilbao vs Barcelona

• Mallorca vs Espanyol

Xavi se toma la Copa del Rey en serio

Puede que la Copa del Rey no sea la máxima prioridad del Barcelona esta temporada, pero Xavi dijo a los periodistas antes de la victoria de su equipo sobre Linares que su equipo hará todo lo posible para retener el trofeo que ganó el año pasado.

“Creo que vemos esta competencia igual que las demás. Iremos por la victoria y trataremos de ganar la copa, independientemente de nuestra posición en la liga”, dijo. “Absolutamente, la copa sigue siendo un objetivo para nosotros. Queremos acabar convirtiéndonos en campeones”.

Xavi lo sabe todo sobre ganar la Copa del Rey como jugador, por supuesto. El excentrocampista levantó la copa en tres ocasiones durante su cargada carrera como jugador con los gigantes catalanes.

El técnico de Linares elogia a Xavi

El técnico del Barcelona ahora tendrá la esperanza de poder seguir adelante y ganar la Copa del Rey también como entrenador del Barcelona. Xavi superó su primera prueba con una victoria ante el Linares y entró en elogios de su rival, Alberto González, tras el partido, según informa AS.

“Es un tipo espectacular, un fenómeno, super respetuoso”, dijo. “Nos ha felicitado por nuestro trabajo. Me ha dicho que no esperaba tener que tirar todo. Estoy orgulloso de que alguien así nos haya felicitado”.

Linares hizo que el Barça trabajara duro para ganar. Un gol de cabeza de Hugo Díaz en la primera parte conmocionó a los visitantes y provocó festejos salvajes por parte del equipo de la tercera división.

Sin embargo, Xavi contó con estrellas experimentadas como Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Dembélé en el descanso, y la calidad del Barcelona se demostró en la segunda parte, cuando regresó para ganar y mantener vivas sus esperanzas en la copa.

