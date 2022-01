¿Quién es Victor Escobar, el primer latino en recibir la eutanasia sin ser paciente terminal?

Este viernes 7 de enero de 2022 a las 19:00 horas de Colombia, luego de dos años de batallas judiciales, un hombre nacido en la ciudad de Cali en Colombia, de 60 años de edad, recibirá la eutanasia, con lo que se convertiría en la primera persona en todo Latinoamérica con enfermedad no terminal que pueda acceder a este procedimiento.

Se trata de Víctor Escobar Prado, un ciudadano caleño, quien podrá finalmente morir dignamente, tras padecer una serie de condiciones médicas entre las que se cuentan el EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva), varios accidentes cerebrovasculares, hemiplejía izquierda (parálisis de la parte izquierda del cuerpo), diabetes, artrosis severa, movilidad reducida, y depresión, sin dejar de lado otras afecciones registradas en su historial clínico, de trombosis, cuatro cirugías en la columna producto de un accidente, y el lado derecho de su corazón ser más grande. Todas ellas, enfermedades que le produjeron en estos últimos años intensos dolores, limitación en su movilidad, y otras facultades que desmejoraron su calidad de vida.

En compañía de su familia, Víctor Escobar recibirá la eutanasia este viernes 7 de enero

“Mi moral es que ahora sí pueda lograrlo porque el sufrimiento es mucho”, dijo Escobar a El País, el pasado mes de noviembre, y después de describir como transcurren sus días sumido en el sufrimiento de no poder respirar, de expulsar sangre por su orina, deposiciones y vías respiratorias, y hasta el dolor de entender que poco a poco pierde la memoria.

“Tuve que hacer terapias de reconocimiento con fotos, para volver a conocer a mi familia; aprender a comer, aprender a leer, mejor dicho, quedé como un niño pequeño”, dijo Escobar en declaraciones citadas por El Tiempo.

El anuncio de este fallo se dio luego de que el juzgado 17 Civil del Circuito de Cali le exigió al comité científico de la entidad promotora de salud, COOMEVA de que se reuniera con el paciente Víctor Escobar y coordinaran la fecha del procedimiento.

Así lo confirmó a el diario El Tiempo, Luis Carlos Giraldo, el abogado de Víctor, quien dijo que “ya está todo en pie” para que su apoderado reciba la intervención que pondrá fin a su vida en una IPS de la capital vallecaucana, en Colombia.

“El comité científico se reunió con Víctor y juntos decidieron la fecha para la eutanasia; el procedimiento será el 7 de enero de 2022 a las 7:00 p.m. así como él lo ha solicitado todos estos días. Estaremos acompañándolo junto a su familia”, expresó el jurista. “Esperamos que la decisión de la juez no se vea entorpecida, ni tampoco la decisión de Víctor, ni la de la EPS que prestará el servicio de la eutanasia”, afirmó el abogado Giraldo, en declaraciones recogidas por Noticias RCN.

Toda una batalla legal

En entrevista concedida al canal Caracol en el año 2020, Víctor contó que una junta medica decidió que él no era un paciente electo para aplicarle la eutanasia al no considerarse un paciente terminal, si no solo un paciente degenerativo.

“El año pasado cuando me hicieron la valoración en la Clínica Valle del Lili aquí en Cali, la junta determinó que yo no era paciente terminal, entonces por eso no me la autorizaron (la eutanasia), porque yo soy solo un paciente degenerativo”, le comentó a ese medio de comunicación.

Según InfoBae, en septiembre del año pasado, ya con la sentencia de la Corte en firme, el abogado y su apoderado reiniciaron los enfrentamientos legales, pero el proceso se pospuso ante el desconocimiento de una especialista que lo atendió sobre cómo proceder en dichos casos.

En octubre volvió a tomar fuerza la puja y un juez de Cali ordenó a la EPS que debía continuar con el procedimiento para efectuar la eutanasia. Sin embargo, esta impugnó la decisión, entorpeciendo el proceso, según manifestó el abogado Giraldo.

No obstante, el jurista no se dio por vencido y apeló el fallo, ocurriendo que el pasado 9 de diciembre de 2021 el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali ordenara un nuevo comité científico para asistir a Víctor en su proceso de morir dignamente.

“Se aclara que la conformación del comité no es para que decida la pertinencia o no de la eutanasia, sino para el acompañamiento del paciente en su decisión de morir dignamente”, escribió la jueza, según informó El País.

La decisión la tomó la juez con base en la Resolución 971 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud de Colombia, que establecen cuatro requisitos para solicitar la eutanasia:

1) Manifestar el consentimiento libre, inequívoco e informado.

2) Ser diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

3) Considerar que el sufrimiento es incompatible con la idea de vida digna.

4) Que el procedimiento lo realice un médico.

Entre tanto, su abogado expresó:

“Me alegra saber que su decisión por fin fue respetada. Todos los colombianos deberían el derecho de decidir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad. Su proceso tuvo trabas innecesarias por lo que no se puede permitir que ningún otro colombiano pase por lo mismo”.

Víctor será el primer paciente de la ciudad de Cali y de Colombia que se practique la eutanasia sin ser un paciente en fase terminal. Además, de ser el primer latino en recibir la eutanasia.

“Esto no es una decisión política ni religiosa, es una decisión de dignidad y él merece morir en paz”, concluyó su abogado.

De esta manera, este viernes la vida de Víctor Escobar, el hombre humilde, conductor de tractomula y con una familia amorosa que lo acompañó y acompañará en este tránsito, se irá feliz de saber que su último deseo se hizo realidad. “Él se vestirá de verde, con la camiseta del Campeón, el Deportivo Cali”.

“Partiré feliz con este título que nos brindan. Se acerca mi partida y con ella mi deber cumplido como hincha del Cali”, fueron sus palabras.

