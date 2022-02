Aubameyang opinó sobre el ‘Caso Dembelé’ ¿Qué dijo?

El nuevo fichaje del FC Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, expresó su opinión sobre su compañero de equipo Ousmane Dembelé después de ser presentado el jueves 3 de febrero en el Camp Nou, como el último fichaje del club.

El internacional gabonés conoce bien a Dembélé por haber jugado con el delantero en el Borussia Dortmund. El futuro de Dembélé sigue siendo incierto, ya que no logró acordar un nuevo contrato en Barcelona, pero Aubameyang espera que se pueda encontrar una solución, según informa Diario Sport.

“Tengo que decir la verdad, Ousmane, está entrenando muy bien”, dijo. “Como amigo suyo, espero que él y el club encuentren una solución. Conociendo a Dembélé, es un jugador fantástico y, por supuesto, me gustaría que se quedara. Espero que encuentren una solución, pero yo no puedo decidirlo”.

#FCB 🔵🔴 🤝 Aubameyang, buen amigo de Ousmane Dembélé, deseó en su presentación una solución al problema entre el delantero francés y el Barçahttps://t.co/MQROfrhZrs — Diario SPORT (@sport) February 3, 2022

Aubameyang espera estar en la convocatoria del Barcelona para el próximo partido del equipo ante el Atlético de Madrid el domingo 6 de febrero en el Camp Nou. También será interesante ver si Dembélé forma parte del equipo, ya que se ha quedado fuera de los dos últimos partidos del Barça.

Xavi puede sentirse tentado a jugar con los dos delanteros juntos, particularmente porque Dembelé y Aubameyang disfrutaron de una asociación productiva para el Dortmund durante la campaña 2016-17, como lo muestra Opta.

10 – Ten of @Auba's 31 goals in the 2016/17 @Bundesliga_EN campaign came via @Dembouz assists. In other words, 10 of the French winger's 12 assists that season were setting up Gabonese striker goals. Partnership. 🇬🇦🇫🇷 pic.twitter.com/pPGLFBBvTA — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2022

Dembelé luego dejó el club de la Bundesliga por el Barcelona en el verano de 2017, firmando un contrato de cinco años en el Camp Nou. Se espera que se vaya al final de la campaña actual cuando expire su contrato.

Aubameyang sobre su decisión de unirse al Barcelona

Aubameyang también habló sobre su decisión de unirse al Barcelona. El delantero ha llegado libre procedente del Arsenal tras un momento complicado con los ‘gunners’. Aubameyang se peleó con el entrenador Mikel Arteta y no ha jugado de manera competitiva desde el 6 de diciembre.

Aún así, el jugador de 32 años tiene muchas ganas de salir al campo con el Barcelona y dice que es un sueño asegurar su fichaje por el Camp Nou, según informa Sport.

“Esta es la oportunidad de mi vida, estoy zumbando y lo daré todo. Tengo que agradecer al club y es un honor estar aquí. Estoy listo para ayudar al equipo”, dijo. “Es cierto que no he jugado mucho últimamente, pero en mi cabeza estoy listo para jugar. Sé que volveré a la cima poco a poco. Ahora mismo estoy viviendo un sueño, he querido estar aquí durante muchos años”.

Aubameyang jugará como 9

Pierre-Emerick Aubameyang fue presentado oficialmente como jugador del FC Barcelona en el Camp Nou. Después de destacar en Francia, Alemania e Inglaterra, intentará brillar en España. REFUERZO CULÉ. pic.twitter.com/hPC2M5mZtu — Invictos (@InvictosSomos) February 3, 2022

Aubameyang es conocido por ser un delantero prolífico y admitió que ya habló con el entrenador Xavi. El ex hombre del Arsenal espera jugar como el No. 9 en el Barça, pero dijo que puede jugar en la banda ancha si es necesario.

“Me veo listo y creo que he tenido mucha suerte jugando en la Premier League. Estoy preparado para jugar al estilo Barça”, añadió. “He visto muchos partidos, tengo que adaptarme pero es fútbol. Hablé un poco con el entrenador y me ve como un número 9. Si me necesita en la banda, no hay problema, estoy listo para jugar en todas las posiciones”.

El delantero anotó 92 goles en 163 partidos con el Arsenal y anotó 141 goles en 213 partidos con el Dortmund antes de pasar a la Premier League.

