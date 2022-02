Temporada 25 de South Park: ¿cómo ver el live stream?

La caricatura satírica de larga duración “South Park” regresó para su temporada número 25, que se estrenó el miércoles 2 de febrero a las 10:00 p.m. hora del Este/Pacífico en Comedy Central.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver los episodios de la temporada 25 de “South Park” en línea de forma gratuita:

Avance de la temporada 25 de ‘South Park’





Play



South Park Season 25 Announcement The 25th season of South Park premieres on Feb 2 on Comedy Central! Read the press release: cart.mn/s25announcement Subscribe to South Park: youtube.com/channel/UC7R27sAWc_DqOldtI1JcYhQ?sub_confirmation=1 Watch more South Park: youtube.com/southpark About South Park: South Park is the Emmy and Peabody-award winning animated series co-created by Trey Parker and Matt Stone about four boys living in one screwed-up… 2022-01-14T21:04:15Z

El programa animado ganador de un Emmy “South Park” inicia su temporada número 25 con “Pajama Day”, en el que los chicos se enfrentan a PC Principal en una batalla cara a cara.

El comunicado de prensa de Comedy Central se burla:

Stan, Kyle, Cartman y Kenny no pueden ir en pijama a la escuela en el día más importante del año en el estreno de la temporada 25 de “South Park”, apropiadamente titulado “Día del pijama”. Después de no mostrar respeto por su maestro, el director de PC revoca los privilegios del Día del Pijama para toda la clase de cuarto grado. Cartman está angustiado. Los niños no lo tolerarán, pero PC Principal se niega a retroceder.

Estos son los primeros episodios nuevos de “South Park” desde 2019, a excepción de un puñado de especiales con temas de pandemia llamados “The Pandemic Special”, “South ParQ Vaccination Special”, “South Park: Post Covid” y “South Park: Post Covid”. : El regreso de Covid”.

Se han anunciado seis episodios para la temporada 25; no está claro en este momento si habrá más en la temporada. Pero en agosto de 2021, MTV Entertainment Studios anunció que el programa se había renovado hasta la temporada 30, llevándolo al año 2027.

“Matt y Trey son creativos de clase mundial que usan brillantemente su humor escandaloso para desmentir los absurdos de nuestra cultura y estamos emocionados de expandir y profundizar nuestra larga relación con ellos para ayudar a impulsar Paramount+ y Comedy Central”, dijo Chris McCarthy, presidente/ CEO -MTV Entertainment & CCO/Adult Animation – Paramount Plus, en un comunicado. “La franquicia de contenido de marquesina como ‘South Park’ y el desarrollo de nuevas IP con tremendo talento como Matt y Trey, está en el corazón de nuestra estrategia para continuar con el crecimiento de Paramount Plus”.

“Comedy Central ha sido nuestro hogar durante 25 años y estamos muy contentos de que se hayan comprometido con nosotros durante los próximos 75 años”, dijeron Parker y Stone. “Cuando llegamos a ViacomCBS con una forma diferente de producir el programa durante la pandemia, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) y Tanya (Giles) inmediatamente nos apoyaron y nos permitieron probar algo nuevo que resultó ser muy bien recibido. Estamos ansiosos por volver a hacer los episodios tradicionales de South Park, pero ahora también podemos probar nuevos formatos. Es genial tener socios que siempre se arriesguen con nosotros”.

“South Park” se transmite los miércoles a las 10:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en Comedy Central.

