Atlético Madrid vs FC Barcelona: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Atlético Madrid recibe al FC Barcelona en el Wanda Metropolitano en uno de los partidos más interesantes de la temporada. Aquí lo puedes ver en vivo.

El club culé vive una de las peores crisis de sus últimos tiempos con jugadores señalados y el entrenador en la cuerda floja tras un flojo arranque con dos derrotas en la Champions League (Bayern Múnich y Benfica) y en el sexto lugar en LaLiga, quedando afuera del acceso a competencias internacionales para la próxima temporada.

“Falta equilibrio en este momento. Hay jugadores de ataque recuperándose. Nos falta efectividad. El Atlético es capaz de tener un chut a puerta y que sea gol. Nosotros llegamos cuatro veces y no marcamos. Es una gran diferencia”, expresó Ronald Koeman .

“Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé”, dijo tras la dura derrota por 3-0 en la segunda fecha de la Champions.