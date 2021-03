Los Arizona Cardinals llegan con el fichaje bomba hasta ahora del 2021 ¿de quién se trata?

El mundo de la NFL quedó shoqueado después de que el jugador de 31 años anunciara por su cuenta de Twitter que ya dejó a los Houston Texans después de casi una década con ese equipo en el cual no tuvo un final muy feliz.

Los medios en Estados Unidos explotó con la llegada de JJ Watt a los Arizona Cardinals.

El jugador publicó una foto en el que se encontraba vistiendo una camiseta de los Cardinals y confirmando su salida. “Fuente: yo” esta el tuit que publicó el tres veces mejor jugador defensivo de la NFL.

Esto ocurrió justo el momento en el que el se confirmó un nuevo contrato en el que Watt tendrá dos años de vínculo con los Cardinals por una cifra de 31 millones de dólares, del cual 23 son garantizados.

Esto ocurre después de que los Texans tuvieron una de las peores temporadas en los últimos años y se vio que las pretensiones del equipo ya no eran de ser competitivos y seguir con el deseo de poder luchar por un Super Bowl, un objetivo en el que la franquicia nunca alcanzó en llegar obtener.

Además de eso, Watt ha estado disminuido en las últimas temporadas por causa de lesiones que lo apartaron de las canchas por tiempo importante.

Welcome to the Valley, @JJWatt! We have agreed to terms with J.J. Watt on a two-year contract. — Arizona Cardinals (@AZCardinals) March 1, 2021

¿Arizona candidato?

La recepción del jugador fue contundentemente positivo. Uno de los primeros que le dio la bienvenida al equipo fue el estelar quarterback Kyler Murray. Este en su cuenta de Twitter publicó un tuit en el que incluyó una imagen en el que se encontraba con Watt en su último año de secundaria.

6 years ago.. my senior year of HS. Welcome to AZ! Let’s get it! @JJWatt pic.twitter.com/yY7j2e9ww4 — Kyler Murray (@K1) March 1, 2021

Otro que estaba feliz fue el excompañero DeAndre Hopkins, quien se reiunirá con el jugador con el que compartió vestuario con los Texans hace un par de temporadas atrás por una selección de segunda ronda.

Con la llegada de Watt, Arizona tiene una temible línea defensiva con Chandler Jones en el lado opuesto presionando a los quarterbacks. También tiene a un apoyador en Haason Reddick, quien tuvo 12.5 capturas la temporada pasada.

Sin embargo, Watt sigue siendo un jugador que le genera dolores de cabeza a los rivales. Con su llegada, Arizona tiene una temible línea defensiva con Chandler Jones en el lado opuesto presionando a los quarterbacks. También tiene a un apoyador en Haason Reddick, quien tuvo 12.5 capturas la temporada pasada.

Este fichaje, y otros que tienen planeados pueden ser la solución para un equipo que tiene como pretensión poder meterse en la lucha en la Conferencia Nacional y destronar a los Buccaneers de Tom Brady.

Además de Watt, el que ha sido muy vocífero en sus intenciones de salir de Houston es el quarterback de los Texans, DeShaun Watson, quien ya se le ha especulado con tener equipos como los Patriots, Dolphins y hasta los Denver Broncos como posibles interesados en sus servicios, aunque los Texans no tienen planes de dejarlo ir.

