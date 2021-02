Tom Brady rompe el silencio sobre el lanzamiento del trofeo de la Super Bowl

Tom Brady finalmente habló sobre lanzar el Trofeo Lombardi durante el desfile por la victoria de los Tampa Bay Buccaneers el 2 de febrero. Brady provocó la ira de la hija del fallecido fabricante de trofeos, Lorraine Groh.

Brady publicó una historia de Instagram en febrero sobre el lanzamiento del trofeo según Nick Goss de NBC Sports Boston. El mariscal de campo de los Bucs lo calificó como el “pase con más riesgo de toda la temporada”.

Brady's angle of his Lombardi Trophy toss is WILD. 😱

