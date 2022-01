Los memes tras la ‘pataleta’ de Antonio Brown en pleno partido con los Buccaneers

Los memes de Antonio Brown explotaron en Twitter después de la extraña salida del jugador de los Bucs a mitad del juego. Puedes ver los mejores memes, chistes y GIFs de Antonio Brown a lo largo de este artículo.

Mucha gente tomó las manos de Antonio Brown como imagen de los memes, usando sus imágenes sin camisa para lograr un efecto chistoso.

This is the best Antonio Brown meme. Sorry everyone else. This one wins. pic.twitter.com/Irnz0XwWb4 — Scared Money Don’t Make Money (@IAKOW_Neil) January 3, 2022

hahahaha Antonio Brown memes win the day today… pic.twitter.com/14VZ78VTH8 — midtowngord (@midtowngord) January 2, 2022

Por si te lo perdiste, Brown fue capturado en video, sin camisa, saliendo del campo a mitad del juego. El incidente se produjo durante el juego de los Tampa Bay Buccaneers contra los New York Jets el domingo 2 de enero de 2022.

Video of Antonio Brown walking out on his teammates

pic.twitter.com/vtqtTwaHAo — Richard Graves (@RichardGraves1) January 2, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Los memes se burlaron de Antonio Brown después de que fue expulsado del equipo

Fox Business informó que el entrenador de los Bucs, Bruce Arians, ahora dice que Brown ya no es un Buc debido al incidente. También se perdió los incentivos contractuales, informó el sitio.

Starting 2022 strong with Meme of the month being Antonio Brown pic.twitter.com/EM0y1Xzr4c — JeremyThe BearKane (@jeremykane71ST) January 3, 2022

The quickness of the meme game without losing on ounce of Whit Has sure been a bright spot over these last two years! #antoniobrown #Memes #sanity pic.twitter.com/MMeHIZcc9X — The Sen10eL (@s3n10el) January 3, 2022

Los analistas intervinieron: “Si no hay ningún altercado y es solo que él se tropieza porque no va a alcanzar ciertas metas para obtener su dinero de bonificación de un millón de dólares, entonces deben ponerlo en una camisa de fuerza y llevarlo directamente a algún hospital”. para que lo analicen”, dijo Terry Bradshaw en un controvertido comentario sobre FOX NFL Gamebreak.

Boy y’all are QUICK for this one 😂😂😂😂 2022 starting off great with this meme 😭😭😭 #AntonioBrown #TBvsNYJ #NFL pic.twitter.com/u74O0Fxnof — CP RaZoR (@LetMePaintPLZ) January 3, 2022

Tom Brady también habló sobre Brown.

The current state of Antonio Brown now pic.twitter.com/IuJOXd2xWm — Ali Mahmoud (@AliMahm57695310) January 2, 2022

“Sí, obviamente esa es una situación difícil. … Creo que, con suerte, todos deberían hacer lo que puedan para ayudarlo en las formas en las que realmente lo necesita”, señaló Brady durante su conferencia de prensa posterior al juego.

Ya'll killing me with these Antonio Brown memes. 🤣 pic.twitter.com/ZURTQTxPEd — John Richardson ♑ (@Solomon33John) January 3, 2022

“Todos lo amamos. Nos preocupamos por él profundamente. Queremos verlo en su mejor momento y, lamentablemente, no será con nuestro equipo, pero tenemos muchas amistades que durarán. Y de nuevo, creo que lo más importante del fútbol son las relaciones con tus amigos y tus compañeros y van más allá del campo. Creo que todos deberían ser muy compasivos y empáticos con algunas cosas muy difíciles que están sucediendo”.

La gente ha tenido diferentes reacciones ante el comportamiento de Brown

La gente reaccionó en Twitter con una variedad de comentarios.

And Antonio Brown's career was over just like 👇🏻 pic.twitter.com/DkUzP2aouv — Ghostface 🎄🎅 (@Ghostface_66) January 3, 2022

“Ver a algunas personas tratando de equiparar lo que sucedió hoy con Antonio Brown con lo que sucedió en los Juegos Olímpicos con Simone Biles. Por favor, deténgase”, escribió Matt Schubert, subdirector de deportes del Denver Post.

Los fanáticos de los deportes también intervinieron. “Creo que el nuevo dicho va a ser ‘No vayas por completo Antonio Brown'”, escribió uno. “Antonio Brown es una amenaza absoluta”, escribió otro.

Antonio Brown in 5 years pic.twitter.com/EhC2LQWrVB — NdGLO (@DhillonNeil) January 3, 2022

Algunas personas expresaron su preocupación de que Brown pudiera tener CTE.

“Antonio Brown es el Kanye de la NFL”, afirmó un fanático.

Una persona defendió a Brown y escribió: “Gracias AB. Defendiste lo que creías al salir de ese campo hoy y mostrarle a Arians que se equivocó al enviarte a la banca. Mi hijo pequeño es un gran admirador suyo y lo ve como un modelo a seguir. No quisiera que de otra manera siguiera siendo usted mismo”.

Otra persona instó a la gente a dejar de hacer memes, escribiendo, “antes de más memes debemos reconocer que Antonio Brown está sufriendo visiblemente, probablemente de CTE / enfermedad mental. es un ser humano que necesita compasión y ayuda seria. somos capaces de mostrar compasión sin excusar el comportamiento pasado”.

