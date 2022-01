[VIDEO] La atajada de Ter Stegen que salvó al Barça ante el Mallorca

El FC Barcelona tenía que agradecerle a Marc-Andre ter Stegen después de que el portero alemán produjera un momento mágico para ayudar a asegurar una estrecha victoria por 1-0 sobre el Real Mallorca en Son Moix en La Liga el domingo 2 de enero.

Luuk de Jong le había dado al Barcelona una ventaja de 1-0 en la primera mitad, pero parecía que los catalanes iban a ser empatados justo al momento cuando al Real Mallorca se le presentó una brillante oportunidad de igualar.

Jaume Costa apareció sin marcador en el segundo palo y en el tiempo de descuento, solo tenía que vencer al portero Ter Stegen, pero el alemán produjo una increíble parada y sus reflejos le negaron al jugador de 33 años su remate a quemarropa para empatar el partido, como lo muestra ESPN.

Ter Stegen ha recibido críticas esta temporada, pero la parada mostró al alemán en su mejor momento y ayudó al Barça a sumar tres puntos importantes. Con la victoria, los hombres de Xavi se sitúan a solo un punto del Atlético de Madrid en el cuarto lugar y a solo dos del Real Betis en el tercero.

El defensa del Barcelona Eric García se apresuró a elogiar a Ter Stegen por su heroísmo en la portería después de la victoria. El central habló con Movistar tras el partido y compartió su opinión sobre el partido, según ha informado Marca.

“Fue muy importante sumar los tres puntos esta noche. Un par de los otros equipos se han equivocado. Era importante empezar bien el año y subir en la tabla ”, dijo. “La primera parte fue muy buena y luego sufrimos. La parada de Marc ha sido espectacular, es más del 70 por ciento de la victoria. Ha demostrado lo buen portero que es y nos ha dado la victoria”.

El Barcelona se enfrentó al Real Mallorca con una plantilla muy mermada por el Covid-19, lesiones y suspensiones. Jugadores clave como Sergio Busquets, Jordi Alba, Ousmane Dembelé, Ansu Fati, Pedri y Sergiño Dest se perdieron el viaje a Mallorca.

Ter Stegen también recibió elogios del técnico Xavi, que estaba encantado de ver a su equipo llevarse a casa los tres puntos a pesar de todos los problemas que habían encontrado antes del partido.

Xavi admitió que estaba orgulloso de ver a su equipo remendado avanzar y lograr una victoria que fue cortesía de un gol en la primera mitad del delantero holandés Luuk de Jong, según informó Marca.

“Sufrimos. Fue un día para suspender el partido pero estoy muy orgulloso del equipo y para Marc, lo necesitaba. Es un gran portero y al final nos salvó ”, dijo. “Hoy no es el día para hablar de las cosas que faltaban, sino de las cosas buenas. Hay que elogiar las cosas positivas, la primera parte, la parada de Ter Stegen. Salimos sin encajar un gol, hemos sabido sufrir… esto es fútbol. De los seis primeros, somos el único equipo que gana. Es una victoria histórica como lo fuimos con 17 bajas”.

Xavi también confirmó después del partido que tanto Dani Alves como Jordi Alba dieron negativo en la prueba de Covid-19, según informó Samuel Marsden de ESPN. Por tanto, ambos jugadores deberían estar disponibles para el próximo partido del Barça contra el Linares en la Copa del Rey el miércoles 5 de enero.

