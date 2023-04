El detalle del teléfono de Antonela Roccuzzo que enamoró a los fans de Messi

Antonela Roccuzzo dejó en claro la importancia que tiene para su familia el título de campeón del mundo obtenido por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La esposa de Lionel Messi publicó una selfie en su cuenta de Instagram. En la imagen se aprecia un detalle de su teléfono móvil. Se trata del sticker que tiene pegado en la parte trasera. Ni más ni menos, la histórica foto que se sacó junto a Messi y la copa luego de la coronación en la final del 18 de diciembre.

CON MESSI A TODOS LADOS 😍📱 Anto Roccuzzo compartió una imagen en el gimnasio y un detalle en la funda de su celular conmovió a los fanáticos de Leo Messi. 🏆❤️ Se trata de un sticker de la pareja de rosarinos. La postal elegida para llevar a todos lados es de la noche en la… pic.twitter.com/iPl7h9X5OU — Boing 97.3 (@radioboing) April 11, 2023

Roccuzzo y Messi inmortalizaron en esa imagen el sentimiento de millones de argentinos. El ídolo, la copa del mundo y el fin de una espera que duró 26 años, desde México 1986.

Antonela lleva ese momento inmortalizado en un sticker que colocó en su teléfono móvil.

Lewandowski espera por Messi

En medio de las negociaciones para la renovación de Lionel Messi en Paris Saint Germain, el FC Barcelona se ilusiona con volver a contar con su ídolo máximo. Messi podría regresar al Camp Nou para la temporada 2023-2024.

Y uno que se ilusiona con el arribo del argentino es ni más ni menos que el delantero polaco Robert Lewandowski, una de las figuras el equipo Blaugrana y quien no pudo jugar junto a Messi.

Robert Lewandowski pidió por Lionel Messi. 📲 Más información en https://t.co/hw54do4kol pic.twitter.com/0kwTnTBkO6 — Clarín (@clarincom) April 11, 2023

“Ya lo dije, pero para mí, Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, sino también para los jugadores, sería impresionante. Su sitio está aquí, en Barcelona. No sé qué va a pasar, no soy la persona a quien preguntarle, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, necesitamos a este tipo de jugadores, seguro”, expresó Lewandowski.

Lewandowski y Messi protagonizaron un entredicho verbal durante el Mundial de Qatar, al término del partido que Argentina venció 2 a 0 a Polonia. Ese episodio parace haber quedado en el pasado.

Barcelona reconoció contactos con Messi

Los hinchas del Barcelona se ilusionan con Messi, a punto tal que en el minuto 10 de cada partido disputado en el Camp Nou volvieron a corear el apellido del argentino.

El club, por su parte, le abre las puertas. Días atrás, Rafael Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, reconoció contactos por el argentino.

“Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos, que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto, cuando fue su salida, por lo tanto tengo esta espina clavada de que Leo no pudiese continuar en nuestro club”, dijo Yuste cuando le preguntaron por la chance del regreso de Messi.

