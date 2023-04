Un hincha acampó diez horas afuera de la casa de Messi: El gran gesto del futbolista

Un hincha argentino viajó a París con un solo propósito: conocer a Lionel Messi. Para conseguirlo acampó en las afueras de la casa del futbolista durante diez horas. El delantero de Paris Saint Germain se solidarizó con él y lo hizo pasar.

Juan Polcán, un joven argentino fanático de Messi, consiguió lo que muchos otros anhelan: pasar un momento junto al mejor futbolista del mundo.

Viajó a París para conocer a Messi, acampó diez horas en la puerta de la casa y su ídolo lo invitó a entrar: “Quiero que la gente se entere cómo es” | Por Martín Feijóo https://t.co/50MhyGLXKg — infobae (@infobae) April 10, 2023

Para ello diagramó un plan durante dos meses. Destinó dos días de su visita a París para intentar conocer a Leo.

“Yo averigüé todo antes de viajar. Un montón de gente me habló para saber la dirección, pero por respeto no la voy a decir. Yo busqué en Internet, pero literalmente no hay rastro. Pude conseguirla con un peluquero que lo fue a visitar y vive en París. Tampoco me dijo exacto, pero me indicó más o menos dónde era. Cuando llegué a las 8 de la mañana a la zona tardé como 45 minutos en encontrarla”, explicó Polcán en diálogo con el portal de noticias Infobae.

Amor por Messi

Desde que la Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, Messi se convirtió en una especie de semidiós para los hinchas de la Albiceleste. Todos quieren tener una foto con el número 10 del equipo de Lionel Scaloni.

“La espera fue por amor, por las ganas que tenía de conocerlo. Sólo desayuné un capuchino en el hostel en el que me estaba quedando a la mañana y nada más en el día hasta las 9 de la noche que regresé. La gente pasaba, me miraba y sospechaban que algo de Messi tenía que ser por la camiseta. Me senté a esperar a las 9 de la mañana cuando vi que se fue a entrenar. Al principio estaba solo y cerca del mediodía se sumó otro chico que venía a traerle un cuadro que estaba increíble”, contó el jove que acampó diez horas en la casa de Messi.

Acampó diez horas en la puerta de la casa de Messi y la "Pulga" lo invitó a entrar https://t.co/L3x20XW5NJ — minutouno⭐⭐⭐🇦🇷 (@minutounocom) April 10, 2023

“Cuando volvió cerca de la una de la tarde no me pude ni acercar, pero estoy seguro de que me vio. Seguí esperando hasta que a las 15.30 salió Antonela de la casa, bajó la ventanilla del auto, nos habló con la mejor onda y nos dijo que iba a buscar a sus hijos. Tres horas más tarde apareció y tampoco me dieron bola”, dijo.

En un momento, Pulcán se sintió resignado: “Pensé que no había chances porque me lo había prometido, pero capaz no se podía. Me estaba resignando ya, el de seguridad me empezó a decir que iba a llamar a la policía pero yo no podía rendirme porque organicé estar dos días en París para venir a buscarlo a Lionel”.

El rol de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo Messi, fue clave para que Pulcán cumpliera su sueño.

Joven acampó diez horas afuera de la casa de Messi y el astro mundial lo deja entrar y le firma autógrafo para un tatuaje Video cortesía redes sociales pic.twitter.com/j3p22cB5PA — Política Heroica (@PoliticaHeroica) April 10, 2023

“De la nada aparece Antonela, nos señala la puerta y nos dice ‘vengan, vengan’. Ahí fue la escena que más me impactó: ella nos abrió la puerta de la casa. Nos podría haber mandado por otro lado pero prefirió dejarnos entrar a su hogar”, contó.

Pulcán se sacó una foto con Messi, quien le firmó la camiseta de su equipo de futsal. Tras ello corrió a una casa de tatuajes para inmortalizar la firma del 10 en su piel.

“Lo primero que veo es a Messi paradito adelante mío en shortcito, pantuflas y nos dice ‘hola’. Fue un momento increíble. Le dije todo lo que lo amaba, hicimos las fotos, me firmó la camiseta del club de futsal en el que juego, me dio un abrazo y me autografió el brazo. Ahí me di cuenta de lo nervioso que estaba, Me temblaba el brazo como nunca y Lionel me tranquilizó para que la firma saliera lo mejor posible”, contó.

