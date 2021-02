Anthony Davis está siendo criticado por ser muy blando ¿por qué?

Anthony Davis no estado rindiendo a su mejor nivel durante la primera parte de la temporada con Los Angeles Lakers. Ha tenido problemas manteniendo las expectativas que ha establecido durante sus primeras ocho temporadas en la NBA.

Su promedios de puntos (22.3), rebotes (8.6) y tapones (1.9) están bajos y ha tenido problemas haciendo tiros libres que está en el porcentaje más bajo de su carrera, 70.2 por ciento.

Está promediando 5.8 tiros libres por partido, esto a comparación de 8.5 durante la campaña de campeonato la temporada pasada. Es indica que no está jugando de manera agresiva.

Algo tiene que ver su Some of that could be because of a lesión de Aquiles , un problema que ha forzado a Davis a que pierda su segundo partido consecutivo el miércoles pasado contra el Thunder. Es el quinto partido que Davis ha perdido esta temporada.

Injury update: Anthony Davis is out tonight vs. OKC due to right Achilles tendonosis. — Mike Trudell (@LakersReporter) February 11, 2021

La lesión de Aquiles es siempre causa de preocupación, aunque el informe de Dave McMenamin de ESPN en el cual indicó que “el tendón de Aquiles está bien.” Lo que genera preocupación es que Davis ha estado lidiando con problemas en su pierna derecha “hace tiempo”. Tiene un historia de lesiones en esa pierna derecha y no se ha visto muy acertado esta temporada.

“Creo que puede romper tu ritmo pero cuando estás buscando volver a comenzar e incrementar después de terminar una temporada libre tan poco convencional. pero esa es la naturaleza de una temporada de 82 ó 72 partidos. Te van a golpear de vez en cuando,” dijo el entrenador de los Lakers Frank Vogel.

El Barstool Podcast: ‘Anthony Davis es debil, punto’

La producción disminuida de Davis ha generado que se le cuestione sus credenciales, una de estas personas es Trysta Krick, la animadora del podcast de la NBA “This League”. Ella se ha convertido en una de las personas que más critica al jugador.

“Anthony Davis es blando, punto,” dijo. Hasta fue cuestionada por su productor tras decir: “Si alguien le coloca un collar, lo convertirá en un perro cuando lleguen los playoffs? Si. Vimos que Anthony Davis se convirtió en un perro. Pero sabemos que LeBron James tiene su remoto en mano y le hizo un shock al collar de Anthony Davis lo convirtiera en un perro callejero.”

Decir que “blando” no es la palabra apropiada para describir a Davis, como fue descrito por los comentarios en una frase mencionada por parte de James en el podcast Road Trippin’ sobre Davis siendo más duro ahora que lo que era antes en su carrera con New Orleans Pelicans.

“Lo vi jugar en Nueva Orleans,” dijo LeBron a su excompañero de equipo Richard Jefferson. “Tuvo estas lesiones molestas y estuvo afuera durante varios partidos. A veces le dolería un hombro o un tobillo y no jugaba. Esta temporada, no importa la lesión que tuvo, él jugó.”

Krick, tuvo much más que decir sobre Davis.

“Puede desaparecer durante tramos. Puede ser como un malvavisco. No estoy diciendo que siempre es un malvavisco or que siempre es blando. Pero lo puede ser durante largos periodos de tiempo,” añadio. “Este chico no quiere acercarse al aro. Entiendo, ganaste un anillo y ahora quiere estar en el perímetro un rato. Es difícil estar ahí abajo. No me importa que creció en Chicago, él fue coronado rey muy joven, es privilegiado y habla muy suave.”

Krick se refiere a James como el “César Millán” de los Lakers y dice que Davis no es “un Jimmy Butler.”

Lakers quieren que Anthony Davis sea más involucrado en la ofensiva

Los comentarios de Krick fueron fuertes, pero Davis ha sido crítico de sí mismo esta temporada.

“Ahora mismo, siendo duro conmigo mismo, creo que apesto,” dijo Davis recientemente cuando hablaba de su momento actual. “No estoy acertando en mis tiros y no estoy convirtiendo mis tiros libres.”

Los Lakers han sido muy abiertos al decir que quieren a Davis más involucrado en la ofensiva esperando que pueda reencontrarse con su juego.

“Queremos estar seguros que estamos jugando a través de él la mayor cantidad de veces posible. Tenemos a varios jugadores nuevos en este plantel, así que han habido momentos en esta primera parte de la temporada en la que AD y yo hemos intentado hacer sentir a los otros más cómodo,” dijo Vogel cuando hablaba con los medios en una serie de partidos fuera de casa.

Los Lakers no tienen el lujo de darle tiempo libre a Davis para que puede volver a estar al 100 por ciento. El equipo tiene marca de 19-6 y estaba con cinco derrotas al hilo previo a su partido contra Oklahoma City.

LEER MÁS: Lebron James hace una gran proclamación sobre joven de los Lakers

Esta es la versión original de Heavy.com por J.R. De Groote