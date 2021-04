Tras un año difícil, Ronaldinho recibe una gran noticia ¿qué le pasó?

Después de su terrible desfalque tras estar cinco meses detenido en Paraguay por haber ingresado al país con documentación falsa, Ronaldinho Gaúcho continúa transitando el camino de su resurgimiento.

El ganador del Balón de Oro había sido noticia por su tema financiero a principio de año. Y ahora el ex Barcelona y la selección de Brasil se enteró que recibirá US$6.2 millones dólares entre 2021 y 2023 por una deuda que nunca había podido ejecutar. Esto de acuerdo a un informe del Diario SPORT.

El dinero llegaría proveniente de una demanda contra el Atlético-MG, club con el que estuvo durante tres años y ganó la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana en el 2013. La demanda fue por causa de unos pagos que se debía por causa de su derechos de imagen y la Justicia falló a su favor.

¿Cómo surgió esta demanda?

Cuando el campeón del mundo ficho por el cuadro mineiro, la institución se había comprometido en abonarle 13 millones por el uso de su imagen una vez que terminara su participación con el equipo. Sus abogados advirtieron que O Galo nunca había abonado 5.6 millones del monto acordado y esta disputa terminó en los tribunales.

Justicia respaldó el planteo de Ronaldinho y Planet Invest, la empresa que maneja su carrera, que está encabezada por su hermano. Incluyendo los punitorios, la cifra de la deuda ascendía a 6.7 millones, pero terminaron acordando 6.2 en 10 cuotas, a abonar en dos años.

Los más de 6 millones que engrosarán su fortuna se suman a los grandes ingresos que pudo cosechar desde que pudo abandonar Paraguay. Además de recuperar el millón de reales (alrededor de USD$166 mil) que debió poner de fianza para conseguir la prisión domiciliaria en un hotel céntrico de Asunción. Dinho reunió ganancias por otros cuatro millones de reales (alrededor de 700 mil dólares) hasta el pasado mes de enero.

Los emprendimientos que generaron este dinero

Tropa do Bruxo – "Oclin e Evoque" Djonga, Sidoka & Mc Rick ft. Ronaldinho (Prod.Caio Passos)Realização: Ronaldinho & Wusta Studio Ouça nos principais apps de música: sym.ffm.to/oclineevoque Acompanhe a playlist oficial da Tropa do Bruxo: bit.ly/VemPraTropa Sigam nossos Redes: @ronaldinho @tropadobruxo_ @r.one_gin @wustastudio Ficha técnica: Composição: Djonga | Sidoka | Mc Rick Produção Musical: Caio Passos Captação: Dj Spider Pro Beats Mix e Master: Asfalto Rec Directed by: Wusta &… 2020-12-24T16:00:21Z

El equipo de Ronaldinho buscó diferentes métodos para poder generar dinero. Se hicieron campañas en las afueras del Mineirão que no eran asociadas con el club.

También se dedicó a la música. Ronaldinho estrenó su propio estudio y lanzó un video que en menos de una semana obtuvo más de un millón de visitas solo en Youtube.

El exjugador del Barcelona también fue la cara de su propia marca de ginebra, R-ONE, y un vino denominado el “Vino de Campeones”.

LEER MÁS: Paul Pierce gana $8.7 millones tras salida de ESPN