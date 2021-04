Paul Pierce gana $8.7 millones tras salida de ESPN

La leyenda de los Boston Celtics y analista de la NBA que el mes pasado dejó su puesto en ESPN, Paul Pierce, ha vendido su mansión en Calabasas, California y tuvo una ganancia importante.

De acuerdo a Jack Flemming del Los Angeles Times, Pierce vendió su casa por $8.7 millones. El 10 veces All-Star compró ela mansión de 16,000 pies cuadrados en el 2009 por $6.5 millones.

Esta residencia en Calabasas era en un momento propiedad del ícono musical Michael Jackson y el exjugador de los New England Patriots Willie McGinest. Este lugar incluye una cancha de baloncesto con temática de los Celtics, un ambiente que tiene dos líneas de bolos y un teatro. Entre otras cosas que se incluyen se encuentran un bar, un salón de billar y un gimnasio personal.

Paul Pierce has sold his MASSIVE Calabasas mansion for $8.7 million.

• 16,000-sq-ft

• Movie theater

• Bowling Alley

• Pool with 2 hot tubs

• Celtics-themed basketball court

Pierce paid $6.5 million for the home in 2009.

(h/t @jflem94) pic.twitter.com/XzOm3B5qAW

— Joe Pompliano (@JoePompliano) April 25, 2021