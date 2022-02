Analista dice que los Lakers pueden perder a LeBron James: ¿Por qué lo dice?

El equipo de Los Angeles Lakers tiene problemas más apremiantes que el futuro de LeBron James, pero los expertos de la NBA creen que existe un escenario plausible en el que la superestrella deja a Los Ángeles. James será agent libre en el 2023 pero la presión está por lado de los Lakers para renovar el actual plantel con las opciones de cambio tan limitadas que tienen previo a la fecha límites de traspasos

También existe la realidad de que James ha declarado públicamente que quiere jugar con su hijo Bronny James en la NBA. Brian Windhorst de ESPN, quien ha cubierto a James desde su carrera en la escuela secundaria en St. Vincent-St. Mary, le dijo a Chris Sheridan de Maxim que la leyenda de los Lakers “buscaría” opciones fuera de Los Ángeles para jugar con su hijo.

“A LeBron le gusta Los Ángeles, le gusta criar a su familia en Los Ángeles y sus negocios posteriores a la carrera están en Los Ángeles”, señaló Windhorst para un artículo del 3 de febrero. “Pero ha dejado muy claro que quiere jugar con su hijo. Si esa situación está disponible fuera de Los Ángeles, la buscará”.

El hijo mayor de James no está programado para graduarse de la escuela secundaria hasta 2023 y, según las reglas actuales, no sería elegible para el draft de la NBA hasta 2024. La estrella de los Lakers tendrá solo unos meses menos de 40 años cuando la temporada 2024-25 de la NBA consejos..

LeBron ‘absolutamente’ quiere jugar en la NBA con Bronny





Play



Is LeBron conditioning himself to play with Bronny? | Jalen & Jacoby Jalen Rose and David Jacoby discuss the Los Angeles Lakers' win over the Sacramento Kings and float around the idea of LeBron James conditioning himself to play in the NBA with his son, Bronny James. ✔️Subscribe to ESPN+ espnplus.com/youtube ✔️ Get the ESPN App: espn.com/espn/apps/espn ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE ✔️ Subscribe to NBA… 2022-01-05T23:00:17Z

James había enfatizado el pasadp diciembre que “absolutamente” está meditando posiblemente jugar en el mismo equipo que su hijo. James agregó que sería “lo más grande para mí estar en la misma cancha que mi hijo”.

“Bueno, quiero decir, absolutamente, absolutamente y mi hijo está trabajando, y realmente no hablamos [sobre eso], nunca hablamos sobre eso, pero su sueño es jugar en la NBA”, dijo LeBron durante una conferencia de prensa del 6 de diciembre de 2021. “Eso es lo que espera, estar en la NBA y jugar a un alto nivel, y tiene mi apoyo y mi modelo.

“Obviamente, con salud y un poco de suerte, sería lo máximo para mí estar en la misma cancha que mi hijo en este hermoso juego, pero es mucho, mucho tiempo lo que pasa entre aquí y allí. Entonces, simplemente tomamos cada día y tratamos de maximizar cada día como propio”.

¿Podría Bronny forzar su entrada a los Lakers?





Play



Video Video related to analista dice que los lakers pueden perder a lebron james: ¿por qué lo dice? 2022-02-05T09:30:17-05:00

Con el poder que posee Klutch Sports en la NBA, no se puede descartar que Bronny James pueda forzar su camino hacia los Lakers si su padre todavía viste morado y dorado. Windhorst señaló que la próxima decisión de agencia libre de James será sobre jugar con su hijo en lugar de uno basado en el potencial pedigrí de campeonato de la lista.

“Es posible que Bronny no esté listo para la NBA a los 19 años, pero dado que es LeBron James Jr., tendrá una oportunidad. Pero, ¿y si Bronny no está listo para la NBA hasta los 20 o 21 años? añadió Windhorst. “¿Puede LeBron esperar? Por la forma en que está jugando, parece que puede. Entonces, si se mueve, se trata más de Bronny que de conseguir uno para el pulgar”.

LEER MÁS: Dani Alves le da un consejo valioso a Ousmane Dembélé: ¿Qué le dijo?