América vs Chivas: Hora y Cómo ver el Live Stream

América recibe la visita de Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional de México. Tal como se anuncia, este es el partido más importante en el calendario de la Liga MX basado en la historia de ambos clubes y la parafernalia que lo rodea.

Nota: Heavy puede ganar comisión de afiliado si te suscribes vía algún enlace en esta página

Pueden ver el live stream de TUDN, Univision y otros 100 canales en vivo por FuboTV, que viene con una prueba gratis de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver América vs Chivas en vivo por el app de Fubo, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android

También puedes ver a través de tu computadora por la página de FuboTV.

DirecTV Stream (previamente conocido como AT&T TV) tiene cuatro diferentes paquetes de canales: “Entertainment,” “Choice,” “Ultimate” and “Premier.” Univision está incluido en cada uno, mientras que TUDN están en los paquetes “Ultimate” y y los que siguen, Pero puedes escoger cualquier paquete y cualquier agregado que desees durante tu prueba gratis de 14 días.

Tengan en cuenta que la prueba no es promocionada como tal, pero el costo de entrada sería $0 cuando se suscribe. Si mira por su computador, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo mira por su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer me, pero le pueden devolver su dinero si cancela antes de los 14 días:

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver América vs Chivas en vivo por el app de DirecTV, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android.

También puedes ver a través de tu computadora por la página de DirecTV.

Previa Club América vs Chivas

Se dice que cuando de derbis se trata, la forma es irrelevante. Este es el partido que los equipos siempre buscan ganar y harán lo que sea por lograr tanto el resultado como el derecho de alardear.

Club América llega a este partido con el foco puesto en intentar recuperar la forma tras perder por primera vez en el torneo contra Toluca el pasado fin de semana en el Nemesio Diez.

No sólo eso, también saben que tienen dos grandes objetivos por alcanzar. Además de jugar el Clásico Nacional, los azulcremas necesitan prepararse para enfrentar a Monterrey en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF el mes próximo. Eso significa que para estar en pugna deben lucirse cada semana.

Los fanáticos han decidido ayudar al equipo con una serenata planeada para el viernes por la noche con el objetivo de darles a los jugadores el apoyo que necesitan.

A pesar de todas las críticas y controversia, el director técnico Santiago Solari continúa liderando la tabla en México. También ha tenido éxito hasta el momento con todos los rivales tradicionales del América. Esto incluye el último enfrentamiento de “Las Águilas” con Chivas, del que resultaron vencedores por 3-0 en el Estadio Akron.





Play



RESUMEN y GOLES Clásico de Clásicos Chivas 0-3 América Con goles de Henry Martín y Sebastián Córdova América derrotó a domicilio a las Chivas en Guadalajara 2021-03-15T06:02:29Z

América contará con el mexicano del seleccionado Henry Martín para hacer la diferencia una vez más. El jugador, quien ha marcado su gol número 50 con los gigantes mexicanos, anotó en dos de los tres clásicos, al igual que su compañero en el ataque Federico Viñas.

Un jugador que probablemente se quede afuera es Sebastián Cáseres, quien fue expulsado contra el Toluca. América decidió apelar la decisión y la FMF anunció el martes que la decisión era severa y puso en marcha una investigación del asunto.

La investigación restante terminó por rechazar la apelación del América y el jugador no estará disponible para el cotejo.

MIentras tanto, el colombiano Roger Martínez dio de qué hablar en conferencia de prensa cuando dijo que América era el más grande de México y que desde que había llegado a tierras aztecas, las Chivas “solamente estuvieron en liguilla una vez”.





Play



Roger Martinez le da con todo a Chivas previo al Clásico Todos saben que es un clásico, el Club América es el más grande todos los saben, nosotros como jugadores sabemos de la camiseta que estamos portando y sabemos que tenemos que matarnos por el club. Sinceramente yo pienso que Chivas es un club que mucho no ha venido peleando, desde que yo estoy acá, he… 2021-09-22T22:20:31Z

Cabe recordar que en esa liguilla, Chivas eliminaron a América con tres goles de Chicote Calderón en el Guard1anes 2020.





Play



Chicote Calderon's 3 goals vs America in Guardianes 2020 Liguilla Check the 3 goals scored by Cristian Calderon vs. Club America in the Liga MX Guardianes 2020 Playoffs. Which one was the best? Video Courtesy: TUDN MX, TUDN USA, Telemundo 2020-11-29T16:49:58Z

Por su parte, Chivas se encuentra en medio de una crisis administrativa tras haber despedido al entrenador Víctor Manuel Vucetich a pesar de haberle ganado a Pachuca ese fin de semana.

El equipo también anunció que Marcelo Michel Leaño será el técnico interino hasta que los directivos se decidan por un entrenador para continuar el proyecto. Aunque es más conocido como un técnico que desarrolla talentos, Leaño tiene experiencia manejando equipos de primera.

Tomó el timón de forma provisional cuando Luis Fernando Tena fue despedido en 2020. En su único partido, Chivas derrotó a Bravos por 2-0.

Lo más preocupante para Chivas es que bajo el ala de Amaury Vergara y Ricardo Peláez, no han logrado vencer a sus eternos rivales.

Si hay una buena noticia para Chivas es que Alexis Vega y Ángel Zaldivar están de regreso en el equipo y son posibles titulares para este partido. Vega había sufrido una lesión en el tobillo durante el partido de eliminatoria que ganó México por 1-0 ante Costa Rica y estaría listo para volver.

Alineación Probable América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Bruno Váldez, Emmanuel Aguilera, Luis Fuentes; Richard Sánchez, Pedro Aquino, Salvador Reyes; Federico Viñas, Henry Martín

Alineación Probable Chivas: Raúl Gudiño, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Luis Olivas, Alan Torres; Jesús Molina, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Alexis Vega; Carlos Cisneros

Historial: Partidos Previos: 242. Victorias de América: 88 (314 goles). Victorias de Chivas: 77 (302 goles). Empates: 77.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Alavés vs Atlético de Madrid: Hora y Cómo ver el Live Stream