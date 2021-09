Alavés vs Atlético de Madrid: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Alavés busca corregir su estado este fin de semana al recibir a los campeones reinantes del Atlético Madrid en el Estadio Mendizorroza en Vitoria-Gasteiz. Este enfrentamiento de la séptima fecha de La Liga, se encuentra con un Atlético que buscará presionar al Real Madrid en la parte alta de la tabla de posiciones y con un Alavés que sigue a la caza de su primer punto de la temporada.

La previa de Alavés-Atlético Madrid

En esta ronda vemos a dos equipos que van en direcciones contrarias. Mientras que el Atlético está obligado a ganar para luchar por el título, el Alavés tiene una presión diferente – está luchando por permanecer en la primera división.

Ya han pasado seis partidos y el equipo local se encuentra en una situación en la que debe ganar. En pocas palabras, el equipo vasco es el peor equipo de La Liga y el grado de preocupación es muy alto. El Alavés está en el fondo de la tabla de posiciones y también está bajo en todo lo que respecta a cualquier categoría ofensiva; su entrenador se está aferrando a cualquier rotación y opción para encontrar buenas combinaciones dentro de la cancha.

Contra el Espanyol, el equipo solo pateó al arco dos veces durante todo el partido. Este es un signo preocupante para el equipo de Javi Calleja que habló de manera muy positiva acerca de los entrenamientos previos al enfrentamiento contra Los Pericos.

En este momento, todo indicaría que Calleja sería el primer entrenador en perder su puesto esta temporada.

Desde el lado del Atleti, el equipo ha vuelto a demostrar que tiene jugadores en su haber que dan un paso adelante en los momentos más importantes. Luis Suárez lo ha demostrado convirtiendo dos goles y ayudando a su equipo a dar vuelta un resultado de 1-0.

Llegan a Mendirorroza sabiendo muy bien que no han perdido contra los Albiazules en sus últimos cinco enfrentamientos.

Además, el equipo intentará apelar la suspensión de João Felix. Si la apelación es aprobada, el jugador portugués estaría disponible este fin de semana.

Si el ex jugador del Benfica no está disponible, hay una buena chance de que tanto Koke como Thomas Lemar entren unos minutos. Esta es una buena forma de que ambos se pongan en forma ya que el partido contra el AC Milan ya está muy cerca.

Probable alineación Alavés: Fernando Pacheco; Ximo, Matt Miazga, Víctor Laguardia, Ruben Duarte; Mamadou Loum, Tomás Pina, Luis Rioja, Manu García; John Guidetti, Joselu

Probable alineación Atleti:Jan Oblak; Stevan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Renan Lodi; Rodrigo De Paul, Héctor Herrera, Marcos Llorente; Antoine Griezmann, Ángel Correa

Historial:Partidos anteriores: 26 / Victorias Alavés: 5 (20 goles) / Victorias Atlético de Madrid: 16 (48 goles) /Empates: 5