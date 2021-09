Ala cerrada de los Browns en lista para posible cambio: ¿Por qué?

David Njoku jugó bien en el debut de los Cleveland Browns, pero la ex selección de primera ronda todavía ve su nombre incluido en rumores de traspaso.

Njoku fue recientemente incluido en la “lista de posibles cambios” de Bleacher Report. Esa lista incluye a los 15 jugadores con más posibilidades de ser moneda de cambio como el receptor de los Patriots, N’Keal Harry, el receptor de los Saints, Michael Thomas, y el apoyador de los Cowboys, Jaylon Smith.

Njoku ha sido una figura constante en rumores de posible cambio en los últimos dos años, situación en la que él mismo se puso cuando exigió ser cambiado. Ha superado eso mientras tanto, diciendo que quiere jugar en Cleveland por muchos años.

“Puedo decir que me siento más positivo, mucho más que el año pasado. Ahora estoy jugando por mí, por mis compañeros y por el equipo. Es más fácil trabajar duro de esa manera”, Njoku le dijo a repoteros en agosto. “He estado aquí cuatro años, y ya he empezado mi quinto año. Es lo único que conozco. Me gustaría quedarme aquí”.

Sin embargo, los rumores persisten, en parte debido a la situación contractual de Njoku. Está en su último año y será agente libre al finalizar la temporada si no llega a un acuerdo a largo plazo. Los Browns han invertido mucho dinero en Austin Hooper y es poco probable que el equipo le ofrezca a Njoku un contrato acorde al valor del mercado, en especial si tiene una buena temporada. Así que quizás los Browns intenten ceder a su ala cerrada suplente antes de la fecha límite para traspasos y conseguir algo a cambio.

Njoku fue el líder entre los receptores de los Browns en el debut

Njoku tuvo una mala temporada en el 2020, en la cual solo tuvo 19 recepciones por 213 yardas y dos anotaciones. Sumó 5 recepciones por 66 yardas en la postemporada y mejoró como bloqueador, lo que lo hizo útil más allá de atrapar pases. Pro Football Focus le dio un puntaje de 76.5, mejor que Hooper (59.3) y Bryant (68.8).

Njoku estuvo encendido durante la semana uno y fue el ala cerrada del equipo que más rutas corrió entre los tres que tienen los Browns, y lideró al equipo en yardas por aire. El híper atlético ala cerrada atrapó tres pases por 76 yardas. Hooper participó de 38 jugadas, mientras que Njoku estuvo en 35 y Harrison Bryant 18.

“David es grandote. Para su tamaño, tiene la velocidad suficiente para poder separarse de los rivales. Y aunque no pueda hacerlo, al igual nuestros otros alas cerradas, puede generar una separación vertical al momento de atrapar un pase”, dijo el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski.

Baker también dijo buenas cosas acerca de Njoku, llenando al ala cerrada de elogios.

“Es un tipo que genera mucho desequilibrio. El hecho de que sea tan grandote y de que corra como lo hace, los rivales tienen que decidir si van a marcarlo con alguien igual de grande que tenga presencia física o con alguien veloz. El puede hacer la diferencia para nosotros”, dijo Mayfield. “Es clave en cómo los rivales van a armar su defensiva cuando nos enfrentan. Tenemos que entender que David es especial y que nos da ventajas.

Njoku y los Browns tendrán otra oportunidad para mostrar su poderío ofensivo frente a los Texans de local. Son favoritos para ganar por más de diez puntos.

