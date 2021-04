Jaylon Smith ofrece un mensaje tras rumores de su posible rescisión

En un momento en el cual se cuestiona su futuro a largo plazo, el veterano apoyador Jaylon Smith no debe estar más motivado por lo que promete el 2021 para los Dallas Cowboys.

“El año pasado, [batallando durante la pandemia del COVID-19] fue algo extraño. Ahora tenemos la oporutnidad de comenzar un poco más temprano en la temporada libre, comenzar las reuniones virtuales y cosas como esas,” dijo Smith el viernes en el programa Total Access de NFL Network. Se le preguntó a comparar este año al año pasado. “[El nuevo coordinador defensivo] Dan Quinn llegó, está ayudando a entender lo que él quier que nuestar cultura sea y nuestra identidad. Eso es muy claro. Esperando la oportunidad de hace cosa grandes. Nuestro equipo, los Cowboys, el Equipo de America, fanáticos de Cowboys Nation, ha sido mucho tiempo. Tenemos que hacer las cosas bien.”

"Looking forward to this opportunity to be great."@thejaylonsmith joined @NFLTotalAccess to talk about an improved @dallascowboys defense in 2021 👇 pic.twitter.com/NX1XnvEL5E

— NFL Network (@nflnetwork) April 23, 2021