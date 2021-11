¿Qué opciones tiene el Barça para reemplazar al Kún?

El FC Barcelona está considerando entrar en el mercado de fichajes en enero de 2022 para reemplazar a Sergio Agüero, quien ha quedado fuera de los terrenos de juego durante al menos tres meses luego de ser sometido a exámenes cardíacos.

Los catalanes ya han presentado una lista corta de cuatro jugadores de ataque que podrían estar disponibles a bajo costo o incluso a préstamo cuando se vuelva a abrir la ventana de transferencia, según Diario Sport.

El delantero del Manchester City, Raheem Sterling, ha sido vinculado regularmente con un movimiento al Camp Nou y es una de las opciones. A Sterling se unen el delantero del Arsenal Alexandre Lacazette, Edinson Cavani del Manchester United y la estrella de 19 años del RB Salzburg, Karim Adeyemi.

Los problemas financieros del Barcelona están bien documentados, pero el director ejecutivo Ferran Reverter ha confirmado previamente que el club tiene 20 millones de euros (23 millones de dólares) para gastar en la ventana de transferencias de invierno.

Sin embargo, el Barça también tiene que pagar una indemnización a Ronald Koeman, después de que el holandés fuera despedido, y también puede tener que desembolsar 5 millones de euros al Al Sadd qatarí para que Xavi vuelva al Camp Nou como entrenador.

Tanto Lacazette como Cavani se encuentran en el último año de sus contratos actuales, lo que significa que podrían estar disponibles en enero a un precio razonable. El dúo también está lejos de ser titulares garantizados en sus respectivos clubes de la Premier League y pueden verse tentados por ofertas en otros lugares.

Sterling también ha perdido la titularidad con los campeones de la Premier League, con solo tres aperturas en la Premier League hasta ahora en 2021-22. El internacional de Inglaterra también ha revelado que podría verse tentado por una mudanza al extranjero, según informó The Guardian.

“Si existiera la opción de ir a otro lugar por más tiempo de juego, estaría abierto”, dijo. “Como jugador inglés, todo lo que sé es la Premier League y siempre he pensado: ‘Sabes, tal vez algún día me encantaría jugar en el extranjero y ver cómo me enfrento a ese desafío'”.

Adeyemi es el nombre final de la lista, pero es probable que sea el más difícil de fichar debido a las dificultades económicas del club. El adolescente está disfrutando de una temporada magnífica y ya tiene 13 goles, lo que significa que ciertamente no será barato y podría estar fuera del alcance financiero del Barça.

Las decisiones finales sobre transferencias no se tomarán hasta que el club llegue a un acuerdo con un nuevo entrenador para reemplazar a Koeman. Xavi sigue siendo el favorito y ya ha dejado claro que quiere volver a casa en el Camp Nou.

Mientras tanto, Agüero ha sido dado de alta del hospital y ha enviado un mensaje a los seguidores agradeciendo a los aficionados por su apoyo. El argentino fue hospitalizado tras sufrir molestias en el pecho durante el empate 1-1 del Barça con el Alavés.

El Barça ha publicado ahora un vídeo que muestra a Agüero en el club y habla de su agradecimiento por los buenos deseos que ha recibido desde que ingresó en el hospital.

Aún no se sabe si Agüero podrá continuar su carrera en el Camp Nou, aunque el Barça ha emitido un comunicado confirmando que no volverá a jugar hasta 2022 como muy pronto.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4

