Aaron Rodgers recibe buenas noticias sobre su nuevo contrato

Los Green Bay Packers encontrado dinero para pagarle a Aaron Rodgers no parece ser el gran problema para los Green Bay Packers.

De acuerdo a Ian Rapoport de NFL Network, los Packers han estados buscando de manera activa una solución a un problema que existe entre el equipo y el tres veces MVP de la liga. Hasta han ofrecido al mariscal una “extensión significativa y a largo plazo” que le ofrecería más dinero y seguridad yendo hacia el futuro. Rodgers, quien cumplirá 38 años en diciembre, está bajo contrato con hasta la temporada del 2023, pero los Packers ya le han pagado todo el dinero garantizado que le debían en su contrato actual y es probable que puedan seguir sin él después de la temporada 2022 si es que creen que la primera selección del 2020, Jordan Love, está listo para ser titular. Una extensión para Rodgers cambiaría esa línea de tiempo con Love y hasta puede removerlo de la ecuación complatemente. Esto fue lo que dijo Rapoport el lunes por NFL Network sobre Rodgers y los Packers: Creo que los Packers han hecho cosas diferentes para complacer a Aaron Rodgers así se vuelva a acercar al equipo un poco. Han hecho una oferta de extensión a largo plazo. Ambos lados han estado negociando y no es como que apenas están diciendo las cosas por hablar. También hay algún tipo de compromiso por el lado de Rodgers. Sabemos que Rodgers habló con varios jugadores sobre la posibilidad de jugar en otro lugar. Sin embargo, es obvio que los Packers tienen cero interés en cambiarlo. La gran pregunta es si pueden llegar a un acuerdo los dos lados sobre una extensión de contrato y que todos estén felices yendo hacia el futuro. Packers le ofrecieron una oferta de alto nivel a Rodgers

Los últimos informes de Rapoport no son la primera vez en la que se menciona que los Packers le han ofercido más dinero a Rodgers. De acuerdo a Bob McGinn de The Athletic, en los últimos meses estaban dispuestos a convertir a Rodgers en el mariscal mejor pago de la NFL. Eso significa que le estarían dando más de los $45 millones promedio de salario de gana Patrick Mahomes como el mejor pago actualmente.

El actual contrato de Rodgers lo tiene ganando promedio unos $33.5 millones después de la extensión que firmó en el 2018, colocándolo como al lado de Jared Goff de Detroit como el quinto mejor pago de la liga. Los cuatro por encima de ellos son Russell Wilson de Seattle ($35 millones, extendió en 2019), Deshaun Watson de Houston ($39 millones, extendió en 2020), Dak Prescott de Dallas ($42 millones, extendió en 2020) y Mahomes ($45 millones, extendió en 2020).

McGinn escribió que Rodgers rechazó la extensión de los Packers e insinuó su “ relación rota” que no puede ser solucionada con solamente dinero. Pero aunque es algo positivo que Rapoport está informando sobre “un encuentro” en negociaciones de contrato, la situación parece ser más complicada que solamente una cantidad de dinero.

¿Un nuevo contrato podrá terminar con las frustraciones de Rodgers?

Un gran contrato nuevo puede parecer genial para los que ven todo por afuera, pero los problemas de Rodgers no parecen ser relacionado a su contrato. Como confirmó Bob McGinn de The Athletic, Rodgers no quiere a Gutekunst como gerente general de los Packers.

El informe de McGinn cita rumores en las que Rodgers llegó a comparar y mofarse de Gutekunst refiriéndose a él como Jerry Krause, el exgerente de los Chicago Bulls. Se le conoce a Krause por tener una rompimiento en su relación con Michael Jordan, que fue documentado en “The Last Dance” de ESPN.

Aunque el nuevo contrato sería un positivo para Green Bay y su deseo de retener a Rodgers, pero no hay nada que indique que el estelar mariscal haya cambiado de parecer.

