Jugador de la NFL se acerca a niveles olímpicos de velocidad ¿quién lo hizo?

El domingo por la tarde, el receptor de los Seattle Seahawks, DK Metcalf, puso a prueba su velocidad de una manera muy diferente, compitiendo contra otros ocho velocistas en los USATF Golden Games. Su objetivo era calificar para las pruebas olímpicas, pero no lo logró.

El receptor que mide 6’4″ y pesa 229 libras llegó a Walnut, California, el domingo para probarse contra otros velocistas. Metcalf compitió en los 100 metros planos, corriendo a 10.36. Terminó octavo en la carrera preliminar y no alcanzó a calificar para las finales por 0.16 segundos. Sin embargo, Metcalf más tarde expresó su emoción por haber participado en el evento.

