Aaron Rodgers pierde patrocinador tras sus recientes comentarios: ¿Qué pasó?

Los efectos colaterales comenzaron para Aaron Rodgers tras sus comentarios acerca de no haberse vacunado contra el COVID-19 en The Pat McAfee Show.

Un día después de que Rogers explicara sus motivos para buscar tratamientos alternativos en vez de aplicarse una de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la NFL, Prevea Health — un prestador de servicios de salud basado en Wisconsin — anunció que terminaría su colaboración de mutuo acuerdo con el quarterback estrella de los Green Bay Packers después de 10 años efectivo desde el sábado 6 de noviembre.

Prevea Health no aportó una razón directa para disolver su sociedad promocional con Rogers — la cual se extendió por cuatro años más en el 2019 — pero no fue difícil conectar los puntos en el comunicado emitido por la organización:

Aaron ha sido socio de Prevea Health, actuando como portavoz y apoyando las iniciativas de salud y bienestar de la organización de atención médica en todo Wisconsin desde 2012.

Prevea Health continúa estando comprometida con la protección de sus pacientes, personal, proveedores y comunidades en medio de la pandemia por COVID-19. Esto incluye alentar y ayudar a todas las poblaciones elegibles a vacunarse contra el COVID-19 para prevenir que el virus impacte aún más significativamente nuestras vidas y medios de sustento.

No habrá información adicional o entrevistas disponibles de Prevea Health acerca de este tema.

La colaboración termina un día después de la entrevista de Rodgers

Rodgers dio positivo para COVID-19 el miércoles 3 de noviembre, y, de acuerdo con el protocolo de la NFL para el virus en jugadores no vacunados, quedó fuera del partido como visitante de los Packers contra los Kansas City Chiefs en la Semana 9. La noticia tomó por sorpresa a quienes creían que Rodgers había confirmado su estado de vacunación el pasado agosto cuando un periodista le preguntó si estaba vacunado y él respondió: “Sí, estoy inmunizado”.

Tras algunas reacciones negativas en un comienzo, Rodgers apareció en el show de McAfee el viernes 5 de noviembre para defenderse, hablando durante más de 45 minutos acerca de todo desde sus razones para no vacunarse hasta encontrarse “en la mira” del “movimiento woke” y “la cultura de la cancelación”. Asimismo, mencionó que ha estado tomando anticuerpos monoclonales, ivermectina, zinc, vitamina C, DHCQ (hidroxicloroquina desetil), y que había obtenido consejo de tratamiento del presentador de podcast Joe Rogan, agregando que se siente “bastante increíble”.

“Miren, no soy un antivacunas que piensa que la Tierra es plana”, manifestó Rogers. “Soy un pensador crítico. Ustedes me conocen, voy a mi propio ritmo, creo firmemente en la autoinmunidad y en la habilidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. No tener que someterse a la cultura woke o a un grupo delirante de individuos que te dice lo que debes hacer. La salud no es un talle único para todos”.

Rodgers será elegible para retornar a los Packers el sábado 13 de noviembre, antes de su partido de la Semana 10 contra los Seattle Seahawks si se mantiene asintomático.

¿Rodgers podría perder otros patrocinadores?

Que un prestador de servicios médicos decidiera dejar ir a Rodgers no es demasiado sorpresivo dada su postura “alternativa” de tratar con la pandemia por COVID-19, pero algunos se han preguntado si su percepción polarizada conducirá a otros divorcios en sus negocios fuera del campo. Rodgers ha colaborado con State Farm Mutual Auto Insurance por años con múltiples series de comerciales.

Según Forbes, otras colaboraciones de Rodgers incluyen a Adidas, Bose, Fanatics, Panini, TaylorMade y Zenith. También es propietario minoritario de la franquicia de la NBA de los Milwaukee Bucks y se ha asociado con Cash App para un concurso por $1 millón de Bitcoin para promocionar la criptomoneda.

