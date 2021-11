El Consejo Médico de Texas disciplinó a ocho doctores de la zona de Houston: ¿Por qué?

Ocho doctores de la zona de Houston estuvieron entre 27 proveedores de servicios médicos disciplinados por el Consejo Médico de Texas durante su reunión más reciente, según un comunicado prensa de septiembre de 2021.

Aquí están los doctores que fueron disciplinados por el consejo médico:

Dr. Yassir Ahmed Sonbol, Sugar Land

El Dr. Ahmed Sonbol, de 45 años, de Sugar Land, Texas, aceptó una orden del consejo médico el 20 de agosto de 2021 por lo que debe completar al menos veinte horas de Formación médica continuada. Esa formación, conocida en inglés como CME, se llevará a cabo durante “ocho horas de registros médicos, cuatros horas de minimización de riesgos y ocho horas de estudios cardíacos”, según el comunicado de prensa.

“El Consejo descubrió que el Dr. Sonbol atendió a un paciente por dolores de pecho, pero no registró un historial adecuado de la molestia del paciente ni tampoco le pidió hacerse más pruebas”, dijo el Consejo Médico de Texas. Sonbol recibió su licencia médica en 2011, según la base de datos del Consejo. Expira en 2022.

Según esa orden, “Sonbol no pidió exámenes adicionales para el paciente luego de una prueba de esfuerzo nuclear de mala calidad y no le informó al paciente que tendría que haberse hecho un segundo examen mucho antes del turno programado para un mes después”. El paciente de Sonbol sufrió un paro cardíaco y falleció dos meses después, dijo el Consejo.

Sonbol “está arrepentido y dijo que ha cambiado su forma de mantener registros y actualizó sus historias clínicas electrónicas (EMR en inglés). En caso de un estudio dudoso, el médico dijo que le sugerirá a sus pacientes que se hagan exámenes adicionales en un período más corto”, dijo el Consejo.

Sonbol, native del estado de Minnesota y que también está habilitado para ejercer allí, ha ejercido la medicina en Texas durante siete años y once en total. Su consultorio principal se encuentra en Sugar Land. Sus especialidades son las enfermedades cardiovasculares y la cardiología intervencionista, y tiene certificación de especialidad en ambas.

Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana en 2001 y fue residente de medicina interna en la Universidad de Minnesota. También fue jefe de residentes en la Universidad de Minnesota desde 2004 hasta 2005 y obtuvo una beca de investigación allí desde 2005 hasta 2009. Sonbol tiene privilegios clínicos en el Methodist Sugar Land Hospital, St. Luke’s Sugar Land, Memorial Hermann Sugar Land, Kindred Sugar Land, Health South Sugar Land y el Memorial Hermann SW en Houston, según el Consejo Médico.

Sonbol se ha auto reportado por delitos como conducir bajo los efectos del alcohol en 2007 y por manejar luego de que su licencia fuera revocada en 2006, según el Consejo Médico. El Consejo Médico de Minnesota le requirió “que se reuniera una junta de médicos profesionales para una evaluación luego de su condena por conducir bajo los efectos del alcohol. La conclusión fue que no estaba bajo ningún efecto y que no necesito que me monitoreen”, según la información que él mismo reportó al Consejo Médico de Texas.

Dra. Bernadette Uche Iguh, Houston

A la Dra. Bernadette Uche Iguh, de Houston, le revocaron su licencia médica el 20 de agosto de 2021 luego acatar una orden del Consejo Médico, pero la revocación fue suspendida y ella fue puesta a prueba por un período de tres años. Las condiciones de la prueba son: “cumplir con todas las condiciones del fallo ingresado en o alrededor del 5 de marzo de 2021; limitar su actividad médica a un marco grupal aprobado por adelantado; monitoreo de cuatro ciclos consecutivos de monitoreo de su consultorio privado; completar doce horas de CME en un año que debe ser dividido de la siguiente manera: ocho horas de ética y cuatro horas de facturación; tampoco tendrá permitido supervisar o delegar autoridad para otorgar prescripciones a un médico asistente o a un enfermero o enfermera de práctica avanzada o supervisar a un asistente quirúrgico.

Según el comunicado de prensa, “el Consejo encontró que el 5 de marzo de 2021, la corte emitió un juicio basado en la declaración de culpabilidad de la Dra. Iguh por el delito de conspirar a cometer fraude de asistencia médica y su posterior cooperación con investigadores federales y la sentenció al tiempo que ya cumplió en prisión, quince meses de libertad condicional y pagar una compensación. La orden reemplaza a todas las órdenes previas del Consejo”.

Iguh, de 60 años, que ejerce principalmente en Houston, ha sido médica en Texas por 15 años. Nació en Nigeria y se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ross en Barbados, en 2005. Recibió su licencia médica en 2008 y tiene vencimiento en 2022. Su especialidad son la medicina familiar y medicina clínica. Iguh tiene privilegios clínicos en el West Houston Medical Center.

Iguh fue arrestada en febrero de 2017 y se declaró culpable en octubre de 2017. Los miembros del Consejo Médico de Texas presentaron una moción para suspender su licencia médica el julio 2020 debido a su condena. Siguió trabajando entre agosto de 2020 y agosto de 2021, cuando el Consejo Médico dictaminó sobre su caso: “No ha tenido problemas de cumplimiento”. El Consejo dijo que cooperó con la fiscalía, reportó ella misma el delito al Consejo y tiene “potencial para rehabilitarse”.

Dr. Khanh Quoc Nguyen, Houston

El Dr. Khanh Quoc Nguyen, de Houston, aceptó una orden el 20 de agosto de 2021, para entregar de manera voluntaria su licencia médica del estado de Texas en vez de pasar por más procesos judiciales, según el comunicado de prensa.

“El Consejo dictaminó que el Dr. Nguyen entregó voluntariamente su licencia médica al Consejo Médico de California en o alrededor del 10 de diciembre de 2020, debido a conducta poco profesional y/o repetidos actos negligentes en dos pacientes”, decía el comunicado de prensa.

Nguyen obtuvo su licencia médica en Texas en 1979. Nació en Vietnam y estudió en la Universidad de Saigón, según el Consejo Médico. Completó su residencia en una clínica médica en Omaha, Nebraska, en 1981. Se especializó en medicina familiar y algología, según dijo el Consejo.

Dr. Hussamaddin Al-Khadour, Houston

El Dr. Hussamaddin Al-Khadour, de Houston, aceptó la suspensión de su licencia médica, pero esa suspensión fue pospuesta y fue puesto a prueba por 18 meses. Las condiciones de su prueba, según el comunicado de prensa, son pedir dentro de un período de siete días la modificación de su certificado de registro de sustancias ilegales de la DEA para

eliminar Nivel II y no podrá volver a registrarse sin la aprobación del Consejo; su clínica será monitoreada por otro médico por doce meses consecutivos; completar en un año el curso de prescripciones dictado por la Universidad de California en San Diego, dentro del programa de Educación Clínica y Evaluación Médica (PACE en inglés); pasar el Examen de Jurisprudencia Médica en el transcurso de un año y en máximo tres intentos. En el transcurso de un año completar al menos ocho horas de CME de la siguiente manera: ocho horas de ética y cuatro horas de minimización de riesgos; y no podrá supervisar o delegar autoridad para prescripciones a asistentes médicos o enfermeros o enfermeras de práctica avanzada o supervisar a asistentes quirúrgicos”.

El comunicado de prensa agregó: “El Consejo dictaminó que el Dr. Al-Khadour no cumplió con los estándares de cuidados médicos, no se adhirió a las pautas y los requerimientos para el tratamiento por dolores a doce pacientes, además de operar una clínica contra el dolor no registrada. El Dr. Al-Khadour también mostró conductas poco profesionales cuando se declaró culpable de posesión de sustancias ilegales al pedir testosterona cipionato a nombre de su clínica para uso profesional”.

Al-Khadour, de 51 años, recibió su licencia médica en Texas en 2001, la cual vence en 2023. Se graduó en la Universidad de Damasco en 1993. Se especializa en medicina interna y ejerce principalmente en Houston. Tiene privilegios clínicos en el Woodland Speciality Hospital, en Spring, Texas.

Según la orden aceptada, Al-Khadour “operaba un molino de píldoras y/o una clínica para el dolor no registrada”. Enfrentó dos cargos por delitos relacionados a drogas en el Condado de Montgomery, Texas, y se declaró culpable por un delito menor. Según la orden, Al-Khadour “firmó un talonario de recetas médicas de manera anticipada”.

Dra. Lauren Michelle Rosin, Houston

La Dra. Lauren Michelle Rosin, de Houston, llegó a un acuerdo con el Consejo Médico que requiere que su clínica sea monitoreada por otro médico durante doce ciclos consecutivos de monitoreo. También está obligada a “completar el curso de prescripciones dictado por el Universidad de California en San Diego, dentro del programa de Educación Clínica y Evaluación Médica (PACE en inglés); en el transcurso de un año completar al menos 16 horas de CME de la siguiente manera: ocho horas de ética y ocho horas de registros médicos; y pagar gastos administrativos de 3 mil dólares dentro de los próximos 60 días.

Según el comunicado de prensa, “El Consejo dictaminó que la Dr. Rosin no cumplió con los estándares de cuidado al prescribir Trinaz inapropiadamente cuando no había ninguna indicación para su uso y por no generar la correcta relación entre médico y paciente, según indica la Regla 174 del Consejo para la provisión de Servicios Médicos Telemedicinales”.

Rosin recibió su licencia médica en Texas en 2018 y vence en 2023. Se graduó en la Facultad de Medicina McGovern del Centro Científico de Salud de la Universidad de Texas en Houston. Su especialidad es la medicina interna pediátrica. Completó su residencia en medicina interna y pediatría en la Universidad de Texas en Houston, en 2018.

Dr. Geoffrey Allen Groff, Houston

El Dr. Geoffrey Allen Groff, de Houston, aceptó la orden que le “obliga a completar en el transcurso de un año el curso de prescripciones dictado por el Universidad de California en San Diego, dentro del programa de Educación Clínica y Evaluación Médica (PACE en inglés); y en el período de un año debe ser tratado por un terapeuta aprobado por el Consejo y seguir recomendaciones que se le hagan para los cuidados y tratamientos médicos”.

Según el comunicado de prensa, “el Consejo dictaminó que el Dr. Groff se auto reportó y que entregó su certificado de registración de sustancias ilegales de la DEA. El Dr. Groff ha estado recetando sustancias ilegales y drogas peligrosas, como hidrocodona, más allá de su necesidad inmediata a tres miembros de su familia sin documentar su seguimiento y sin llevar a cabo los monitoreos, examinaciones y registros apropiados.

Groff, de 65 años, recibió su licencia médica de Texas en 1996 y tiene vencimiento en 2022. Nació en Canadá y estudió medicina en México. Ejerce principalmente en Houston. Su especialidad es medicina familiar. Tiene privilegios clínicos en el Memorial Hermann Memorial City y en Methodist West Houston.

Dr. George Givens Miller, Webster

El Dr. George Givens Miller, de Webster, Texas, llegó a un acuerdo para ser públicamente reprendido por el Consejo Médico. Se le requiere pasar el Examen de Jurisprudencia Médica en el transcurso de un año y en máximo tres intentos; en el transcurso debe completar el curso de registros médicos dictado por el Universidad de California en San Diego, dentro del programa de Educación Clínica y Evaluación Médica (PACE en inglés); En el transcurso de un año completar al menos 16 horas de CME de la siguiente manera: ocho horas de ética y ocho horas de consentimiento informado; En el transcurso de 30 días entregar todos los formularios de consentimiento para medicinas alternativas y complementarias, incluyendo tratamientos con células madre, al Consejo para su evaluación y aprobación; y en el transcurso de seis meses deberá pagar una multa administrativa de seis mil dólares”.

Según el comunicado de prensa, “El Consejo dictaminó que el Dr. Miller instigó y encubrió a un quiropráctico a ejercer medicina si una licencia, a dar inyecciones de células madre a pacientes, a no obtener información consentida de parte de los pacientes, y no le prescribió o administró los productos aloinjertos a los pacientes en conformidad con la Regla 200 del Consejo”.

Miller, de 62 años, recibió su licencia médica en 1985 y vencerá en 2022. Se graduó en la Facultad de Medicina de McGovern del Centro de Ciencias de La Universidad de Texas en Houston, en 1984. El nativo del estado de Texas se especializa en enfermedades cardiovasculares y medicina interna y tiene privilegios clínicos en el Sugar Land Rehabilitation Hospital y el Woodlands Speciality Hospital.

Elie Hanna Hajjar, Houston

Elie Hanna Hajjar, de Houston, que no tiene licencia médica en Texas, aceptó en una orden de cese y desista el 20 de agosto que tiene prohibido ejercer la medicina en Texas sin una licencia emitida por el Consejo Médico de Texas.

El comunicado de prensa del Consejo Médico dice: “El señor Hajjar tiene prohibido hacerse pasar o decir que tiene una licencia médica en el estado de Texas. El Consejo dictaminó que el Sr. Hajjar fue contratado por Hillcroft Physicians en donde se hizo pasar por un médico profesional con licencia para ejercer y que examinó, diagnosticó, trató, refirió y prescribió medicamentos para pacientes y que mantenía un registro de sus pacientes. El 23 de febrero de 2021, el Sr. Hajjar fue imputado de un delito de conspiración de cometer fraude médico y por cuatro delitos de hacer declaraciones falsas relacionadas a temas de asistencia médica.

Según la fiscalía del Distrito Sur de Texas, Hajjar fue uno de cuatro personas acusadas en un esquema de fraude a la asistencia médica en marzo de 2021 por un total de 32 millones de dólares.

