Los 49ers se unen a luto por muerte de John Madden: ¿Qué hicieron?

John Madden, una personalidad icónica dentro del fútbol americano en el que ganó el Super Bowl como entrenador en jefe y luego ayudó a popularizar el juego como un locutor legendario e ícono de los videojuegos, murió inesperadamente en la noche del martes 28 de diciembre. Tenía 85 años.

His loss sent shockwaves across the NFL landscape and spurred online reactions — including from the San Francisco 49ers and some of the franchise’s legendary players who played when Madden was in the broadcast booth.

Su muerte impactó a toda la NFL y provocó reacciones en redes, incluso de los San Francisco 49ers y algunos de los jugadores legendarios de la franquicia que jugaban cuando Madden estaba en la cabina de transmisión.

Madden, quien ganó el Super Bowl de 1976 con los entonces Oakland Raiders, ayudó a crear entusiasmo por el fútbol americano en su carrera posterior como entrenador que se extendió desde las pantallas de televisión hasta las consolas de videojuegos con sus icónicos videojuegos “Madden Football”. Madden jugó y se graduó de Cal Poly en San Luis Obispo, California, donde también jugó béisbol. Se graduó en 1958 y fue ingresado al Salón de la Fama de la escuela en 1987. La placa ceremonial del Salón de la Fama de Madden todavía se encuentra dentro del Centro Mott en el campus de Cal Poly. También ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2006. Y su impacto en el fútbol se extendió a nivel mundial, incluida su región de origen, el Área de la Bahía, que incluye a los 49ers. La cuenta de los 49ers lo llamó ‘una inspiración para varios’ La cuenta de Twitter de los 49ers inundó a las redes sociales para reaccionar ante el fallecimiento de Madden, quien creció en la ciudad cercana de Daly City. “Los 49ers lamentan el fallecimiento del ícono del fútbol y nativo del Área de la Bahía, John Madden. Fue una inspiración para muchos y nunca será olvidado. Nuestros pensamientos, junto con los de toda la comunidad del fútbol, ​​están con la familia y los seres queridos de John “, tuitearon los 49ers. Aunque Madden entrenó en todo el Área de la Bahía y produjo un asombroso récord de 103-32-7 con un porcentaje de victorias de .759 según Pro Football Reference, su carrera de transmisión lo incluyó a él y a otro ícono fallecido, Pat Summerall, haciendo múltiples viajes a Candlestick Park en San Francisco para ser comentarista en varios juegos de los 49ers. Esto incluye la década de 1980 durante la era de Bill Walsh, Joe Montana, Jerry Rice, Roger Craig, John Taylor y Ronnie Lott. Lott, el safety contundente, se dirigió a su cuenta personal de Twitter para publicar una foto anterior de él y Madden juntos. Rice también compartió sus condolencias en línea.

A coaching and broadcasting legend and loved by all. You will be missed. RIP John Madden pic.twitter.com/Xj3IjVQ6Gl — Jerry Rice (@JerryRice) December 29, 2021

Otra leyenda de los 49ers, Bryant Young, quien ganó el Super Bowl de 1995 con los ‘Niners, calificó a Madden como uno de los mejores en hacerlo. “Uno de los mejores en hacerlo como entrenador y en el stand. Tu vida ha impactado a muchos. RIP John Madden. Mis pensamientos y oraciones están con la familia, la nación Raider y todos los afectados por su fallecimiento ”, tuiteó Young. Madden comentó algunos partidos de los 49ers memorables Durante la mayor parte de su carrera televisiva, San Francisco fue a menudo una parada para el “Madden Cruiser”, incluyendo los playoffs. ¿Uno de esos juegos en los que los fanáticos escucharon la icónica voz y las reacciones de Madden? El concurso de comodines de la NFC de 1999 entre los Green Bay Packers y los 49ers, que contó con “The Catch 2” de Terrell Owens y un “Holy Moly!” espetó el propio Madden.

¿Otro partido memorable de playoffs que Madden llamó? El juego por el título de la NFC de 1994 entre los 49ers y los Dallas Cowboys, un juego que vio a los 49ers obtener su redención en el equipo que los derrotó en los dos juegos de campeonato de la conferencia anteriores.





