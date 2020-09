Steve Nash nuevo entrenador de los Brooklyn Nets

En el día de hoy los Brooklyn Nets anunciaron de manera oficial que ya tenían nuevo entrenador para su equipo. Por medio de su cuenta de Twitter dieron a conocer que el ex jugador de la NBA, el mítico Steve Nash sería el nuevo coach encargado de comandar al conjunto neoyorquino para la próxima temporada y será presentado en una conferencia de prensa virtual el próximo 9 de septiembre.

Los Brooklyn Nets andaban en la búsqueda de un nuevo entrenador que fuera clave para dirigir al ex MVP de Kia y MVP de las finales Kevin Durant y al base All Star Kyrie Irving. Por ello el anuncio de Nash, integrante del salón de la fama, resultó ser una noticia bomba para todos. De esta manera Steve Nash se convierte en el entrenador jefe número 23 en la historia de la franquicia de la NBA.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

En el comunicado oficial de la franquicia, el gerente general de los Nets, Sean Marks afirmó que vieron en Steve Nash una figura de líder, buen comunicador y la persona correcta para emprender esta nueva faceta.

“Después de reunirnos con varios candidatos de diferentes procedencias, sabíamos que teníamos una decisión muy difícil que tomar. En Steve vemos un líder, comunicador y un mentor que se ganará el respeto de los jugadores. Tengo el privilegio de conocer a Steve desde hace años. Es uno de los mejores líderes de este deporte y he sido testigo de primera mano de la generosidad con la que prioriza el éxito del equipo. Su instinto para este deporte, combinado con su habilidad inherente para comunicar y unir a los jugadores por un objetivo en común, nos preparará para competir a un nivel más alto. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Steve, Lilla, Lola, Bella, Matteo, Luca y Ruby a Brooklyn”. Decía en el comunicado.

“In Steve we see a leader, communicator and mentor who will garner the respect of our players…One of the great on-court leaders in our game, I have witnessed firsthand his basketball acumen and selfless approach to prioritize team success." – Sean Marks https://t.co/MT4KFlOlPg — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

Por su parte el propietario de los Nets, Joe Tsai dijo que estaban muy felices de poder tener a Steve dentro de la familia de los Brooklyn y que le auguraba mucho éxito.

“Estamos emocionados de darle la bienvenida a la familia de los Nets y esperamos sea una asociación exitosa y significativa. Steve comparte nuestra visión para el futuro de esta franquicia y su carácter ejemplifica los principios centrales de nuestra organización al trabajar para servir a nuestras comunidades. No puedo esperar para comenzar”.

Joe Tsai: “We are excited to welcome Steve to the Nets family…Steve shares our vision for the future of this franchise and his character exemplifies the core principles of our organization in working to serve our communities.https://t.co/MT4KFlOlPg — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

Su trayectoria deportiva

En su paso como jugador de la NBA durante 18 temporadas, el base canadiense vistió la camiseta de los Phoenix Suns durante dos etapas, luego paso a los Dallas Mavericks y finalmente terminó en los Ángeles Lakers.

A lo largo de su carrera, el ex basquetbolista logró conseguir dos premios MVP de la Liga (2005 – 2006) de manera consecutiva. También fue ocho veces All Star, tres veces integrante del quinteto ideal de la temporada, cinco veces máximo asistente ocupando el tercer puesto de los jugadores con más asistencias en la historia de la NBA con 10.335. Además, desde el año 2018 Steve Nash figura como integrante del Salón de la Fama de la mejor liga de baloncesto del mundo.

De igual manera, fue miembro del equipo de Canadá en 1993 a 2004, se desempeñó como gerente general de la selección nacional desde 2012 hasta 2019. Nash jugó durante cuatro temporadas en la Universidad de Santa Clara antes de ser seleccionado en el puesto 15 en el Draft de la NBA de 1996.

Su llegada a los Brooklyn Nets

Steve Nash anunció su retiro en marzo de 2015, fue allí cuando formó parte del equipo técnico de los Golden State Warrios como consultor de desarrollo de jugadores durante cinco años. Ahora llega a los Brooklyn Nets, firmando un contrato por cuatro años, de acuerdo a información del periodista de ESPN Adrian Wojnarowski. Esta será la primera vez que el exjugador entrena un equipo de la NBA a tiempo completo.

In recent weeks, Nets owner Joe Tsai and general manager Sean Marks have been aggressive in recruiting Nash to make the leap that he had so far resisted in his retirement: head coaching. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2020

De acuerdo al comunicado del equipo, Nash dijo haberse sentido muy honrado de poder tener este nuevo reto en su vida profesional y demostró su agradecimiento con todos los que hacen parte de los Brooklyn Nets.

“Me siento honrado de tener esta oportunidad con una organización de primera clase y me gustaría agradecer a Sean, Joe y su esposa, Clara, por tener fe en mi capacidad para llevar adelante este equipo. El entrenamiento es algo que sabía que quería seguir cuando fuera el momento adecuado, y me siento honrado de poder trabajar con el destacado grupo de jugadores y personal que tenemos aquí en Brooklyn. Estoy tan entusiasmado con las perspectivas del equipo en la cancha como con mudarme a Brooklyn con mi familia y convertirme en miembro de esta comunidad”.

The community’s excited to have you, coach pic.twitter.com/Ht1VsJATO1 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

¿Qué pasará con Jacque Vaughn?

Los Brooklyn Nets despidieron a Kenny Atkinson después de 62 partidos, por ello el también exjugador de la NBA Jacque Vaughn había tomado las riendas del equipo de manera interina. Ahora, continuará formando parte del cuerpo técnico de los Nets como entrenador ayudante de Steve Nash.

“Estamos encantados de tener a Jacque como un miembro destacado de nuestro cuerpo técnico. Ha sido una parte integral de nuestro programa y un contribuyente clave al crecimiento y desarrollo de toda nuestra organización. Su papel en el desarrollo de nuestros jugadores tanto dentro como fuera de la cancha y su influencia en la conducción de nuestra cultura han sido invaluables. Nuestros jugadores se beneficiarán de la continuidad y presencia de Jacque, y somos muy afortunados de mantenerlo en nuestra familia Nets” afirmó Sean Marks.