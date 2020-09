Sergio Ramos: “Messi se ha ganado el derecho a decidir su futuro”

Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid quien se encuentra concentrado con la Selección de España para los partidos de la Liga de las Naciones, compareció en rueda de prensa este miércoles antes del partido del jueves contra Alemania en el estadio Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

Durante la rueda de prensa, además de ser cuestionado sobre preguntas personales y correspondientes a su situación actual en el Real Madrid, resultó inevitable para los periodistas no preguntarle sobre el tema Lionel Messi y su posible salida del club catalán en esta temporada.

La rivalidad entre el FC Barcelona y Real Madrid ha hecho que los ‘Clásicos’ de liga española cada año generen la más grande expectativa y paralicen el mundo del fútbol, cuando sus máximas estrellas saltan al terreno de juego, ya sea en el Camp Nou o Santiago Bernabéu. Los dos grandes referentes de ambos equipos han sido, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El portugués quien se marchó de la Liga a la Serie A de Italia, le quitó un poco de protagonismo a este duelo de titanes. Ahora, con la posible marcha de Lionel Messi, la Liga española y ‘El Clásico’ podría perder aún más el interés.

Para Ramos, Lionel Messi durante toda su trayectoria en el conjunto azulgrana ha sido uno de los referentes del equipo y el jugador más importante del club. Por su calidad, forma de ser y cantidad de títulos obtenidos vistiendo de Culé, es por ello que considera que se ha ‘ganado todo el derecho a decidir sobre su futuro’. “Se ganó el respeto de decidir su futuro, no sé si lo está haciendo de la mejor forma”. Dijo.

🔴🎙️ @SergioRamos: "¿MESSI? Hace mejor LaLiga, a su equipo y a los Clásicos. Se ha GANADO el DERECHO a DECIDIR" ¡Tenemos @elchiringuitotv a las 12 en MEGA! pic.twitter.com/gonWEHHGVV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Aunque el español aseguró que no era un tema que le incumbía y que debían de mantenerse al margen de la situación, si afirmó que “para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, nos gustaría que permaneciera aquí. Hace mejor la Liga, a su equipo y más bonitos los Clásicos”. Y para cerrar el tema, concluyó diciendo que la posible salida de Messi del equipo no era una ‘noticia preocupante para ellos’, en alusión al Real Madrid.

"Se ha ganado el respeto a decidir su futuro…" Imperdibles palabras de Sergio Ramos sobre la posible partida de Lionel Messi del Barcelona. pic.twitter.com/EDvLCeemCI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 2, 2020

¿Continuará Ramos en el Real Madrid?

En cuanto a su continuidad vistiendo la camisa blanca del Real Madrid, Sergio Ramos aseguró que en ningún momento se ha planteado dejar el club. El actual contrato del central expira en junio de 2021 y de acuerdo a sus palabras, la renovación del mismo sería algo a concretarse. Aunque jugador y presidente no se han sentado a negociar las condiciones, todo indicaría que habría una ampliación del mismo.

“No se ha tocado. Ni genera intranquilidad. Nunca me plantee salir del Madrid. No creo que haya problemas”. Aseguró.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, reconoció que no se ha sentado con el club para tratar la renovación del contrato que expira en junio de 2021 y se mostró tranquilo al admitir que "nunca" se ha planteado la salida del equipo donde ha "querido estar".https://t.co/pNkySV2UVd — Enfoque Monterrey (@EnfoqueMty) September 2, 2020

Su participación con ‘La Roja’

Ramos afirmó que en estos momentos era el veterano del grupo de convocados de la Selección española y que siempre se ha sentido privilegiado de poder ser convocado a defender la camiseta de su país. Dijo que estaría dispuesto a asistir con la Selección de España siempre y cuando estuviera bien fisicamente para disputar los partidos.

“Cada partido de la Selección lo veo como una nueva oportunidad de representar a mi país. Intento rendir al máximo en cada partido y hacer trabajo invisible de alimentación y descanso. En el cuanto a lo personal lo veo como una oportunidad. Puedes sufrir una lesión y no poder asistir, por eso me siento muy privilegiado”. Puntualizó.

A continuación, la rueda de prensa completa de Sergio Ramos con la Selección de España publicada por Diario AS:

ALEMANIA – ESPAÑA | Rueda de prensa de SERGIO RAMOS | Diario ASHay muchos cambios de una convocatoria a otra… ¿Cree que se necesita encontrar un bloque fijo? Al final cuanto más nos conozcamos mejor a la hora de saltar al campo. El míster tendrá esa obsesión y es el más idóneo para definir un equipo. Debido a la pandemia no hay lugar a muchas pruebas. En la época que me tocó vivir con la mejor Selección de la historia éramos un bloque que desde el 2006 vinimos casi siempre los mismos. Estamos en otra situación. En aquella época me tocó ser el joven. Ahora me toca ser el veterano, pero siempre ha habido esa fusión. Poco a poco iremos teniendo esa identidad de juego. Tenemos el mismo hambre de volver a ganar. Estamos en el camino idóneo. ¿Cómo ha visto a Luis Enrique? Que vuelva es una alegría tremenda, es un grandísimo técnico. Su palmarés le define. Tras su desgracia familia fue una gran alegría su vuelta. Va a sacar el mejor rendimiento de todos nosotros, estamos contentos de que nos lidere. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con Messi? Es un tema que debemos dejar al margen. No nos incumbe. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo estará haciendo de la mejor manera. Para el fútbol español, para el Barça y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores nos gustaría que permaneciera. ¿Cómo está su renovación? Es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club. Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo. Me centro en hacer una buena temporada. ¿Mantiene su idea de ir a los Juegos? Me gusta ir partido a partido, viendo las sensaciones. Que me sigan respetando las lesiones. Ya veré. Es uno de los años más difíciles por lo que nos ha tocado vivir porque el calendario está tan justo que va a haber partidos cada tres días. Está el calendario comprimido, va a ser un calendario de infarto. En el ámbito personal me gustaría jugarlo todo, pero ya se verá. Iremos poco a poco y veremos cómo avanza la temporada. Soy una persona ambiciosa, me gusta intentar hacer todo lo posible y ya veremos, ojalá pueda decir lo mismo a final de temporada. ¿Siente alivio al dejar de tener a Messi en el Barça? ¿Y a los jugadores del Bayern mañana? Como he dicho, Leo hace mejor a la Liga española y a su equipo, hace más bonitos los Clásicos porque te gusta ganar estando los mejores y él es de los mejores del mundo. Se ha ganado el derecho a decidir él solo. No es una noticia preocupante. Sobre los del Bayern… Prácticamente no iban a tener tiempo de descanso. A veces no sabes si es peor jugar contra los veteranos o los jóvenes que vienen con ganas de comerse el mundo, son más pesados y corren más. ¿Se plantea no jugarlo todo con un calendario tan apretado? Cada vez que hay un partido de la Selección lo veo como una nueva oportunidad de representar a mi país. Los que llevan más tiempo tienen ese poder de decidir si pueden venir o no. En mi caso intento rendir al máximo en cada partido y hacer ese trabajo invisible de la alimentación, el descanso… para aguantar toda la temporada. A veces hay que intentar dosificar, pero ya tendremos tiempo dentro de diez años cuando estemos en casa. En el ámbito personal lo veo como una nueva oportunidad. Puedes sufrir una lesión y no poder venir, por eso me siento un privilegiado.