LeBron James envía un contundente mensaje en su ropa de entrenamiento

LeBron James no hizo ningún esfuerzo por disimular el mensaje que estaba tratando de enviar este lunes con su ropa de entrenamiento.

La estrella de Los Angeles Lakers utilizó una camiseta que simplemente decía: “Vote or Die” (Vota o muere, en español), enviando un mensaje contundente destinado a generar un cambio durante las Elecciones Generales de noviembre.

James ha sido uno de los principales críticos del presidente Donald Trump y aseguró en “Stick to Sports”, la nueva serie de VICE TV, que respaldaría a Joe Biden.

“Estamos en un momento en el que necesitamos un cambio. Para que el cambio [ocurra] se trata de liderazgo, y el liderazgo comienza desde arriba “, explicó James.

James ha sido una figura prominente durante la última semana en el impulso de la NBA por cuestiones de justicia social, a raíz del tiroteo policial de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, el pasado 23 de agosto. Los juegos fueron boicoteados durante dos días mientras los jugadores reflexionaban sobre la continuidad de los Playoffs.

Según los informes, James expresó claramente que estaría de acuerdo con eliminar los Playoffs para crear conciencia sobre los problemas. Sin embargo, después de una noche de reuniones con sus compañeros de equipo y de escuchar a quienes más respeta, James cambió de opinión, favoreciendo al reinicio de la competencia.

Las acciones de LeBron fuera del campo

No fue hace mucho tiempo que la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, le dijo a James que “se callara y regateara”. Desde ese momento en 2018 ha hecho todo menos eso, admitiendo que estaba motivado por las palabras de Ingraham.

“En ese momento supe que era más grande que el baloncesto y tenía que decir algo, porque no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros”, dijo James, según The Fort Worth Star-Telegram.

“Les dirán que se callen y escriban. O simplemente cállate y sé médico, o cállate y sé abogado o simplemente cállate y sé maestro o simplemente cállate y haz lo que sea tu ocupación. Creo que eso es injusto para todos nosotros porque somos mucho más de lo que dice nuestra ocupación o lo que dice nuestra etiqueta de identificación”.

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter — LeBron James (@KingJames) August 27, 2020

James ha sido una fuerza de cambio en muchos aspectos fuera de la cancha de baloncesto. En particular, ayudó a crear “More Than a Vote” (Más Que un Voto, en español), una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los votantes negros, y abrió “I Promise School” (Yo Prometo una Escuela, en español), una escuela pública en su Akron natal, Ohio, para estudiantes en riesgo.

La votación ha sido un gran problema para James, quien recientemente reaccionó a que el estadio local de los Lakers, el Staples Center, fuera nombrado centro de votación para las próximas elecciones.

“’More Than a Vote’ -su ONG- no se trata solo de intentar que la gente de nuestra comunidad salga a votar; también les está dando el conocimiento, el poder y el mecanismo para saber que pueden generar cambios”, dijo James a VICE TV. “Eso es todo lo que escuchamos en la comunidad negra todo el tiempo, decir que queremos un cambio”.

Mensaje contundente de Kyle Kuzma sobre la reforma policial

James no fue el único jugador de los Lakers con un mensaje este lunes. Mientras hablaba con los periodistas, Kyle Kuzma también se pronunció con un fuerte mensaje sobre la reforma policial.

Específicamente, Kuzma quiere que se apruebe el Proyecto de Ley del Senado 731 en el estado de California. “Básicamente prohíbe que la policía tenga la capacidad de violar la ley y no se meta en problemas”, dijo Kuzma durante su videoconferencia con los reporteros, después de la práctica. “Obviamente, es difícil aprobarlo en este momento, pero solo estamos tratando de impulsarlo y hacer un cambio real. Eso es solo un punto en el que hay que seguir siendo un activista, comentando sobre el racismo, pero tenemos que conseguir que se aprueben estos proyectos de ley. Eso es lo más importante”.

Kuzma fue consultado por la reportera de Los Angeles Times, Tania Ganguli. sobre si ha tenido un diálogo con algunos de los guardias de seguridad de la NBA que también son policías o algunas ya se han retirado.

“Ellos representan mucho a los suyos”, dijo Kuzma. “Pero las conversaciones que he tenido con buenos policías … se tratan del aspecto de la formación. Eso es lo más importante. Solo tienen presupuestos desde ese punto de vista para tener la formación y los conocimientos adecuados. Tienes policías que trabajan, digamos que un policía trabaja en Los Ángeles, trabaja en Compton, pero vive en Santa Clarita. No conoce la zona. No conoce a la gente ni a los antecedentes”, analizó.

Security guards for NBA teams and players are often current or former police officers. Given the players’ focus on police brutality right now, I asked Kyle Kuzma if he ever talks to those guys about these issues. Here’s what he said: pic.twitter.com/s3747Nf55r — Tania Ganguli (@taniaganguli) August 31, 2020

“Entonces, lo más importante no es solo restar fondos a la policía, sino brindarles los recursos y la capacitación adecuados para mejorar. Por ejemplo, Flint [su ciudad natal], Michigan. Todo el mundo habla de desfinanciar a la policía, pero para un lugar como ese en realidad necesitan contratar más policías. Es una ciudad de 100 mil habitantes y tenemos como 95 policías. Entonces, un policía tiene que atender a 10 mil personas. Eso no tiene sentido”, concluyó Kuzma.

