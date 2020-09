Hugo Sánchez estalla contra Messi: “A joderse y aguantarse un año más”

El mexicano Hugo Sánchez fue muy claro al hablar sobre la entrevista que Leo Messi concedió ayer a Goal.com a Rubén Uría. Recordemos que en esta entrevista el argentino anunció que finalmente se quedaba en el Barcelona después de que Bartomeu no cumpliera su palabra y le obligara a pagar 700 millones de euros para su salida o a un juicio.

Leo Messi se sinceró y se ganó la simpatía de alguna parte de los socios que habían podido dudar de su lealtad al decir:

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de irme era pagar la cláusula de 700 millones. La otra forma era un juicio. Yo contra el Barsa no iría porque es el club que amo. Es el club de mi vida. Me dio todo y yo le di todo. Jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barcelona a juicio… El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería quedar o ir. Y al final no cumplió su palabra”

Hugo Sánchez se ensaña contra Messi

Si bien es cierto que entre el barcelonismo el capitán ha recuperado enteros, entre el madridismo son muchos los que aprovechan esta crisis para meter sal en la herida. Hugo Sánchez, que jugó en el Real Madrid del 1985 al 1992, fue muy crítico con Messi en su espacio en la ESPN:

Hugo Sánchez CON TODO contra Lionel Messi: 'Ahora le toca agua y ajo en Barcelona’ | SportsCenterLionel Messi se queda un año más en el Barcelona, así lo confirmó el propio jugador argentino en una entrevista, La Pulga admitió que está siendo obligado a permanecer en el club. En SportsCenter, Vanessa Huppenkothen, Sergio Dipp, José Ramón Fernández y Hugo Sánchez analizan la situación de la leyenda del barca. #SportsCenter 2020-09-05T05:00:00Z

El mexicano literalmente le dije esto en relación a su año de estancia extra en el club azulgrana:

“No le queda más remedio que tomarse en estos once meses varios tés de ajo y agua, que es de ‘a joderse y a aguantarse’, porque a pesar de sus malos entendidos y esas palabras que dedicó a Bartomeu sobre que es un mentiroso que no cumplió con su palabra de dejarlo ir, resultan ser ataques para que en las próximas elecciones del nuevo presidente se piense en otra persona.”

Para Hugo Sánchez, el argentino no rendirá al mismo nivel la temporada 2020-2021, ya que considera que con estos problemas con el presidente, Messi no está centrado al 100% como en anteriores campañas:

“Todo el problema con Barcelona lo va a distraer la próxima temporada, a tal manera que habrá dudas tanto por su comportamiento como el hecho de que no se trata del mismo joven que corría por toda la cancha, sino que ahora necesita de otros para el trabajo “sucio” y él dar el toque de calidad y talento. La continuidad de Messi solamente la está disfrutando y celebrando Bartomeu y algunos culés, no todos, porque a algunos no les gustó su actitud y ese burofax.”

Para Hugo Sánchez, sí hay un vencedor en esta batalla entre jugador y directiva es Josep Maria Bartomeu, que saldría reforzado para terminar la legislatura:

No hay solución en el caso Messi, sino más bien le da fortaleza a Bartomeu de decir que peleó porque se quedara y que ya será otro quien tenga que convencerlo de retirarse con los catalanes, que tal como está la situación deportiva en el club, no creo que suceda.