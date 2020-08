[VIDEO] Valentino Rossi vuelve a nacer tras un espectacular accidente: las imágenes del milagro

El Gran Premio de Austria fue testigo de un impresionante accidente que tuvo como protagonistas a Franco Morbidelli (Yamaha) y Johan Zarco (Ducati). Sin embargo, la colisión podría haber provocado una verdadera tragedia ya que el italiano Valentino Rossi estuvo muy cerca de ser impactado por las motos de sus colegas.

La dramática situación ocurrió durante la novena vuelta del Red Bull Ring ubicado en la ciudad austríaca de Spielberg. En su afán por defender su posición y no ser superado, el francés Zarco se corrió de línea y frenó antes de tiempo para una curva pronunciada. El italiano Morbidelli, quien acechaba a su oponente, no alcanzó a esquivarlo y las dos motos terminaron impactando ferozmente.

Afortunadamente, Zarco se paró por sus propios medios y acudió rápidamente a la posición de Morbidelli, quien se encontraba arrodillado y con visibles indicios de dolor. Pero lo que jamás hubieran imaginado es que sus dos motocicletas casi terminan con la vida de una leyenda de la disciplina como Valentino Rossi.

MotoGP Big Crash Austria 2020 – ALL CAMERAS!Big Crash in the first MotoGP Race in Spielberg, Austria 2020. Crash involving Zarco and Morbidelli. Bikes almost hit Rossi and Viñales! 2020-08-16T15:11:09Z

Justo en el instante de la colisión, las Yamaha oficiales de Maverick Viñales y Rossi pasaban por la misma curva y un verdadero milagro evitó que las dos motos accidentadas de 330 libras -150 kilos- cada una impactaran contra el español y el italiano.

Consumado el brutal accidente, las autoridades del circuito detuvieron la carrera con bandera roja y todos los pilotos se dirigieron a boxes para aguardar la reanudación. Fue allí donde Rossi, apodado “El Doctor”, tomó noción de lo que había vivido y las cámaras de la transmisión registraron cómo tomaba su cabeza mientras digería el mal trago.

Tras el brutal choque que casi termina en tragedia, Andrea Dovizioso, con Ducati, terminó redondeando una importante victoria para continuar en el segundo puesto de la clasificación general con 56 puntos, a tan solo nueve unidades del francés Fabio Quartartaro.

En tanto, Johan Mir (Suzuki) y Jack Miller (Ducati) arribaron a la meta en segundo y tercer puesto respectivamente y completaron el podio de una accidentada carrera.

Un circuito con historia para Rossi

A pesar de que ahora se puede decir que Valentino Rossi volvió a nacer en el Gran Premio de Austria, el italiano conserva gratos recuerdos de dicho circuito porque allí logró su primer podio en un Mundial.

Fue en 1996, cuando “El Doctor” todavía competía en la categoría 125 centímetros cúbicos y logró un meritorio tercer puesto al cabo de sus primeras diez carreras en la disciplina.

Tiempo más tarde, con su Aprilia-AGV, Rossi obtendría el primer triunfo en el Gran Premio de República Checa luego de obtener la pole position en las rondas clasificatorias.

Valentino Rossi Brno 1996Highlights of Valentino Rossi's first ever professional victory in Brno, 1996. I do not own the rights for this video, uploaded for entertainment purposes only. 2013-07-12T14:13:07Z

Otro susto en Moto 2

Horas antes de la conmoción que provocara el violento choque entre Morbidelli y Zarco en el MotoGP, la categoría Moto 2 también vivió minutos de tensión por otro espectacular accidente.

El italiano Enea Bastianini sufrió una inoportuna caída y su moto quedó cruzada en medio de la pista, pero el piloto malayo Hafizh Syahrin no pudo eludirla e impactó brutalmente contra la moto de su colega.

Todos los pilotos conscientes, menos mal. Por suerte, Syahrin no toma demasiado vuelo y cae prácticamente horizontal. Con el cambio de rasante y con pilotos por delante, imposible ver la moto de Bastianini. Que no sea nada 💪 pic.twitter.com/WHaGSK0kym — MrAlexF1 (@MrAlexF1) August 16, 2020

Si bien se llevó la peor parte, Syahrin nunca perdió la conciencia y todo quedó en un mal recuerdo de su trayectoria en la segunda categoría del motociclismo mundial.

LEER MÁS: Conmoción: ciclista de 17 años muere arrollado mientras entrenaba en una carretera

Sigue a AhoraMismo en Instagram