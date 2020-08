[IMÁGENES FUERTES] Así quedó la espalda de un ciclista tras soportar una feroz granizada en plena carrera

La segunda etapa de la tradicional carrera de ciclismo Critérium del Dauphiné, realizada año tras año en Francia, fue testigo de una violenta granizada que sacudió a los ciclistas poco antes de que lleguen a la meta. Y el belga Tim Declercq mostró lo que sufrió en carne propia tras el imprevisto de la naturaleza.

Declercq, de 31 años y miembro del equipo Decueninck, fue uno de los más afectados por la lluvia de granizo que azotó a la región de los Alpes franceses y una muestra cabal de ello es la impactante foto que compartió en Instagram Stories, la cual dio vuelta al mundo.

En dicha imagen se observan la enorme cantidad de heridas en la espalda de Declercq, luego de soportar una incesante caída de piedras de hielo sobre su cuerpo mientras él recorría los últimos kilómetros del recorrido.

“Muchos ciclistas, incluidos nuestros muchachos, fueron golpeados por una tormenta de granizo, la peor que hemos podido vivir en nuestra vida. La escena era un caos, un caos total, con corredors corriendo para cubrirse, golpeados con fuerza por minipelotas de ping pong heladas”, comenta el equipo Israel Start Up en su cuenta de Twitter respecto al suceso meteorológico que sacudió a la tradicional carrera francesa. Puedes ver el video haciendo click aquí.

En tanto, otro testigo de la tormenta consignado por Mundo Deportivo aseguró que asistieron “a una madre y a su bebé que quedaron atrapados”.

🌩 Crazy weather at the finish of stage 2 at the #Dauphine 🇫🇷, happy to report all our guys finished safely.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0DZnPy0KRn

