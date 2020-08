Rui Costa admite que no se “expresó bien” en el caso Cavani

Benfica dejó al mundo del fútbol boquiabierto el viernes cuando anunció que se había caído la negociación con el uruguayo Edinson Cavani. En los días previos ya casi todo estaba arreglado con el ex PSG hasta que dijeron el anuncio cambió el perfil del equipo.

El directivo del equipo, Rui Costa salió el sábado para rectificar lo que se había dicho y dio por asumido que esta negociación en “veremos”. Pero todo al final dependerá si el jugador quiere acercarse a los números que el equipo lusitano está dispuesto a pagar por sus servicios.

El ex jugador habló de manera oficial con el diario portugués MaisFutebol donde dijo que hubo un error en el context en el que se publicó esta noticia a nivel mundial:

“Lo que quise con ‘esperamos una respuesta’ es que por nuestra parte la negociación está cerrada, o sea, que la bola está en su cancha. Benfica hizo una propuesta, llegó a un límite y por nuestra parte, la negociación por parte de Benfica está cerrada. Mi única intención era de poder admitirle al periodista uruguayo que sí, que Benfica había hecho un propuesta, como se sabía. Pero quería decir que por nuestra parte, está cerrada la negociación. Hicimos un esfuerzo que pudimos hacer. Pudo haber pasado la idea que se había reabierto alguna cosa, pero no es así.”

Para Rui Costa y el Benfica, no le parece como algo práctico dentro de lo que es lo económico para el club. Las condiciones de Cavani era recibir €60 millones durante tres años para poder recibir el salario en bruto que él pedía.

En las últimas horas también volvió a surgir la posibilidad de que el ex ariete de Danubio recalara en el Atlético de Madrid. El uruguayo ha estado sin equipo desde que decidió no mantener su vínculo con el Paris-St. Germain y no ser parte del equipo durante este último tramo en el que lo tiene por primera vez en su historia en una final europea.

Aún así, si el cuadro parisino sale derrotando al Bayern Múnich el domingo, Cavani ganaría el torneo por primera vez. En esta edición de la Champions, el salteño disputó tres partido y anotó un gol contra el Galatasaray. Esto lo permitió a ser elegible para ganar una medalla.

Se tendrá que ver lo que tiene en mente el entorno de Cavani para darle un fin a este capítulo.