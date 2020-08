[VIDEO] El Bayern Múnich despachó al Lyon y espera al PSG en la final

El conjunto bávaro dirigido por Hans-Dieter Flick selló su clasificación a la final de la Champions League del próximo domingo en el Estadio de La Luz de Lisboa, luego de derrotar tres goles a cero a un aguerrido Olympique de Lyon, que logró derrotar a la Juventus y Manchester City. El Bayern ha sido hasta el momento el equipo más sobresaliente durante esta competición, se deshizo del Chelsea, humilló al FC Barcelona y sobrepasó al equipo francés.

En la primera parte del partido, el cuadro francés comenzó valiente y enfrentando a los alemanes. El primer remate llegó de un mal pase de Thiago Alcántara que aprovechó Depay, para asustar la portería de Neuer. Pero el Bayern no se quedaría quieto ante las oportunidades y ataques del Lyon. Serge Gnabry apareció en el minuto 18′ para calmar las aguas y poner a los alemanes 0-1 en el marcador. El jugador alemán dejó en el camino a uno de sus rivales y clavó un potente zurdazo imposible para Anthony Lopes.

Luego de este tanto, el conjunto de Lewandowski, se soltó y pudo concretar su segundo gol antes de finalizar el primer tiempo. Fue precisamente Gnabry, quien consagraría su doblete de la noche. Un típico gol de goleador, tras un rebote que rechazó el arquero Lopes luego de un intento fallido por parte de Robert Lewandowski, lastimosamente el esférico quedó en juego para que Gnabry empujara el balón y concretara el 0-2.

Luego del tiempo de descanso, los alemanes continuaron con su dominio ante los franceses. El arquero también fue figura. Al minuto 57’ de la segunda parte, Karl Toko Ekambi logró asustar la portería del Bayern. Neuer con gran calidad le achicó el remate y ahogó su grito de gol.

Con la entrada de Coutinho y Kingsley Coman al terreno de juego, el Bayern se lució aún más. En varias ocasiones tuvieron la posibilidad de aumentar el marcador, hasta que en el minuto 88’ el goleador de esta edición de Champions League, Robert Lewandowski con un gran remate de cabeza tras un tiro de esquina, pudo concretar el 0-3 de los bávaros.

Los dos favoritos del certamen se enfrentarán ahora en la final del próximo domingo para escoger al nuevo campeón del ‘viejo continente‘. Un duelo entre Neymar y Mbappé contra la poderosa máquina alemana.

Los franceses por su parte, buscarán poder alzar su primera Copa de Europa, tras haber invertido una buena cantidad de dinero en fichajes y estructura para que el club de Al-Khelaïfi, pueda concretar este triunfo.

Por su parte, el Bayern Múnich, busca la sexta ‘orejona’ de su historia, siendo el competidor más regular del actual certamen. Ha logrado sumar 42 goles en los 10 partidos que ha disputado.

🤩🤩🤩 Who will win the 2020 #UCLfinal❓ pic.twitter.com/4sTJ7s8QFR

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020