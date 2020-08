¿Piqué de nuevo a la Premier League?

Tras la dura derrota que sufrió el FC Barcelona a manos del Bayern Múnich en los cuartos de final de Champions League, el equipo catalán se ha puesto en la tarea de reestructurar completamente el club. En los últimos días se han producido varios despidos y también incorporaciones, como la reciente llegada de Ronald Koeman como nuevo entrenador del banquillo Culé.

Luego de finalizado el terrible partido de 8 goles a 2, uno de los jugadores que salió a dar la cara, fue el veterano Gerard Piqué. El ‘3’ de la plantilla azulgrana en sus declaraciones afirmó que, debido a la horrible actuación del equipo, había que tomar decisiones urgentes, y que él se postulaba como uno de los jugadores para hacerse a un lado y salir del club para darle paso a nuevas incorporaciones. “Yo soy el primero que me ofrezco en dejarlo e irme si hace falta sangre nueva y cambiar esta dinámica. Hemos tocado fondo, todos tenemos que mirar internamente qué es lo mejor para el club”. Afirmaba el jugador a Movistar +.

Sus palabras han hecho eco y resultado algo efectivas. En las últimas horas se conoció que el equipo inglés Fulham, recién ascendido a la Premier League, estaría interesado en hacerse con los servicios de uno de los hombres referentes del FC Barcelona. No solo dentro del terreno de juego, sino, fuera de él, gracias a sus candentes declaraciones. Por su parte, en el Barça estarían dispuestos a escuchar la oferta, ya que el defensa no es un jugador indispensable en estos momentos.

Fulham have made contact with Barcelona over a sensational move for Gerard Pique. [SPORT] pic.twitter.com/xq2DTiJCvp

