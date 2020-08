Setién: “No se me pasa por la cabeza que este sea mi último partido”

En la antesala del partido de este sábado 8 de agosto en el que el Barcelona recibe en el Camp Nou al Napoli de Gattuso, el entrenador, Quique Setién compareció antes los medios de comunicación para dar una rueda de prensa previa al duelo de octavos de final de la Champions League.

El entrenador azulgrana confía plenamente en las capacidades de su equipo, que en las últimas semanas se ha venido entrenando y preparando físicamente para poder superar el 1-1 de la ida y clasificarse a cuartos de final. En un contexto muy diferente debido a la pandemia del coronavirus, la reanudación de la competición más importante a nivel de clubes, se redujo a un partido único, por lo que, si el Barça quiere ser campeón de Europa, deberá dejarlo todo durante los 90 minutos. “Las sensaciones que nos quedaron del último partido fueron positivas, necesitábamos un descanso, hemos tenido tiempo suficiente para preparar el partido, limpiarnos, y volver con esa energía renovada que nos ha permitido hacer muy buenos entrenamientos”. Afirmó el entrenador en rueda de prensa, quien además dijo que ya tenía el 11 titular más que definido, hace varios días. “Está decidida la alineación de mañana, la posición de algunos jugadores puede variar, pero sí está decidida la alineación”.

El cántabro que llegó a dirigir la plantilla del Barcelona en el mes de enero, tras la salida de Ernesto Valverde, se encuentra muy tranquilo acerca de su futuro. Con una sonrisa y una particular respuesta, el entrenador azulgrana se tomó relativamente bien las preguntas sobre una posible salida de la entidad Culé, de no conseguirse los objetivos deseados. “No sé porque ya sabía que me iban a preguntar eso. No se me ha pasado por la cabeza en ningún momento de que el de mañana sea mi último partido, hemos preparado el partido pensando en que vamos a continuar”. Dijo. Por lo que deja claro que su intención es y seguirá siendo continuar llevando las riendas del vestuario.

En cuanto al partido táctico con el Nápoles, Setién aseguró que es un equipo que ha mejorado mucho desde la última vez que ambos se enfrentaron, afirmando que era un conjunto que sabía defenderse y atacar muy bien. Por ello, el cántabro aseguró que han estudiado muy bien la forma de juego de los italianos para plantar cara en el Camp Nou, y que el empate conseguido en San Paolo juega a su favor. “Si somos capaces de conservar el balón, vamos a tener menos posibilidades que nos hagan gol, trataremos de ser todo lo defensivos que tenemos que ser cuando el rival tenga el balón, la realidad es entender los momentos”. Concluyó Setién, quien mañana deberá de poner en práctica sus palabras.