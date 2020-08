Maradona Jr.: “Diego es el Dios del fútbol, Leo es el mejor entre los seres humanos”.

En las últimas horas en una entrevista con el diario deportivo Sport, el hijo del exfutbolista Diego Maradona, Diego Maradona Jr dio unas declaraciones que muchos han tomado como ‘polémicas’ al salir en ‘defensa’ de su padre, quien es considerado por mucho como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

En la antesala del encuentro entre el Barcelona – Napoli por la Champions League, el napolitano de 33 años, hijo del ‘Pelusa’ se mostró muy convencido en cuanto a la calidad y talento de su padre. Afirmando para Sport, que su padre está por encima de todos los jugadores de fútbol, y que no cabe una comparación entre Maradona y Leo Messi. “Messi es un fenómeno, pero nadie se compara con mi padre: no se puede comparar a terrestres con extraterrestres. Podemos decir que Maradona es el Dios del fútbol y que Leo es el mejor entre los seres humanos. Lo siento, pero nadie alcanzará el nivel de mi viejo. Es imposible” afirmó el exjuvenil del Nápoles a Sport.

Sin embargo, Diego Armando Maradona Sinagra explicó que en sus palabras no estaba menospreciando a Leo Messi, por el contrario, dijo que lo ‘adoraba’ y al ser preguntado sobre si Messi era el mejor de la época, no dudó en afirmarlo. “Hoy es el mejor de todos y Cristiano ni se le acerca. Quien le critica en Argentina no entiende nada de fútbol, mi padre le quiere mucho y me habla a menudo de él. Leo es una estrella y el segundo mejor jugador de la historia”.

¿Y Cristiano Ronaldo?

En el podio de los mejores jugadores, el hijo de Maradona no tuvo ninguna duda en dar terceros nombres. Sin embargo, dejó por fuera al Portugués Cristiano Ronaldo. ¿A quién pondría de tercero? Fue la pregunta a la que respondió “A Ronaldo, al Ronaldo de verdad. Después de ellos tres, vienen todos los demás, aunque Cruyff se merece un capítulo aparte por la huella que dejó en la filosofía del fútbol. El holandés consiguió cambiar este deporte por sí mismo”.

El encuentro entre Barça vs Napoli

En cuanto al choque de Champions, Maradona Jr dijo que no había que dar por muerto al equipo de Leo Messi y que será un partido complicado para el Napoli, que con la llegada de Gattuso ha mejorado notablemente, llegando a convertirse en uno de los mejores equipos de Italia. “El Barça no hizo un gran partido, estuvo bastante flojo. Pero cuidado, nunca se le puede dar por muerto al equipo de un tal Leo Messi. Fue una maravilla verle por primera vez en el templo de mi padre, los napolitanos nos emocionamos todos”.

Por último, reconoció que tanto él como su padre, esta vez apoyarían al Napoli en este duelo del próximo 8 de agosto. “No se puede comparar lo que mi padre vivió en Nápoles con lo de Barça. Nápoles tendrá siempre un lugar especial en su corazón. Es decir, ya está claro a quién va a animar en el Camp Nou”. Concluyó.