Laporta: “Sospecho que quieren vender a Messi”

Joan Laporta, quien fue el presidente del FC Barcelona durante el 2003 hasta el 2010, no se guardó nada y por medio de su cuenta oficial de Twitter arremetió contra la actual directiva del club, especialmente contra el presidente Josep María Bartomeu. Esto, a raíz de los últimos acontecimientos que rodean al equipo catalán y al sensible tema de Leo Messi, el jugador más importante del equipo, quien su futuro y continuidad con la entidad blaugrana en estos momentos se encuentra en el limbo.

Laporta, quien consiguió el sextete junto a Pep Guardiola en 2009, tiene toda la autoridad para pronunciarse. Luego de la derrota ante el Bayern Múnich, el abogado había manifestado su enfado, calificando este acontecimiento de humillación. Ahora, ha sido más duro contra los directivos afirmando que el ‘Barcelona está en manos de incompetentes’.

Pobre #Barça en mans d'aquests incompetents. (2/2) — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

La “salida” de Messi

De acuerdo al tweet del expresidente, Laporta tendría la ‘sospecha’ de que la actual junta directiva tiene la intención de vender a Lionel Messi. “Me hace sospechar que quieren vender a Leo Messi. Esto sería un error histórico”. Afirmó el abogado, tras una posible salida del argentino del club.

El ex presidente del FC Barcelona habló fuerte https://t.co/pvB5dxmFP0 — Milenio (@Milenio) August 25, 2020

Messi, se reunió con Ronald Koeman la semana pasada y esta cumbre no resultó del todo efectiva ni tranquilizadora para el entorno del Barcelona ni los aficionados. Por su parte, en varios medios deportivos aseguraron que Messi ‘estaría más afuera que dentro del club’. Lo que ha generado que la continuidad del ‘10’ en el club este siendo cuestionada.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA | Messi le asegura a Koeman que se ve más fuera que dentro del Barcelona 💣💣💥💥 https://t.co/TQEWHo8UoO — MARCA (@marca) August 20, 2020

El ‘mal trato’ a Luis Suárez

Pero aquí no acabaron las acusaciones de Joan Laporta. En sus palabras también se refirió al caso del uruguayo Luis Suárez, y el trato que le ha dado la directiva a su posible salida del equipo.

Para Laporta, fue muy mal visto que Josep Bartomeu no fuera la persona encargada de informarle al jugador que no piensan contar con él y que en los planes del nuevo técnico, el uruguayo no tiene cabida. El portavoz de esta importante información fue el holandés, Ronald Koeman, lo que para Laporta, resultó ser un acto de ‘cobardía’ por parte del actual presidente y una ‘falta de respecto’ para con el jugador.

“¿Le han dicho a Luis Suárez que no cuentan con él por teléfono?

Me parece un acto de cobardía del Presidente y una falta de respeto hacia el jugador. Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del Club”. Concluyó.

Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon?

Em sembla un acte de covardia del President i una falta de respecte al jugador. Aquesta forma d'actuar és impresentable i perjudica la imatge del Club. Em fa sospitar q volen vendre al #Messi el q seria un error històric.(1/2) — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

Debido a las malas gestiones que se han presentado en la entidad azulgrana, Joan Laporta ha dejado ver su deseo por volver a tomar las riendas del club. Laporta se postularía nuevamente a la presidencia del club azulgrana antes del mes de diciembre, donde haga oficial su candidatura. Por ello, una de sus estrategias para ganar confiabilidad y credibilidad antes de las elecciones de marzo de 2021, seria atacando a la actual junta directiva.