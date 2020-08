La Supercopa de Europa se jugará con público

Los dos mejores equipos de Europa se verán las caras próximamente. El Bayern Múnich y el Sevilla se enfrentarán el 24 de septiembre en Budapest para disputar el título por la Supercopa de Europa. Los alemanes, campeones de la UEFA Champions League tras vencer al París Saint-Germain y el Sevilla, justo vencedor de la Europa League frente al Inter de Milán, son los dos equipos que obtuvieron el derecho a disputar el título a ‘rey’ del ‘viejo continente’.

El partido, que inicialmente se jugaría el 12 de agosto en Portugal, debió ser reprogramado por la pandemia del coronavirus. Ahora se trasladó de fecha y escenario. El partido se jugará en Budapest, la capital de Hungría, en el Estadio Puskas Arena el 24 de septiembre. Además, este encuentro tiene una particularidad, por primera vez, desde el parón en el mes de marzo, será el primer y único partido de competición oficial internacional, que contará con aforo. Tal y como ha comunicado el Comité Ejecutivo de la UEFA, este martes se aprobó que la final sea disputada con un número mínimo de espectadores. Concretamente, el 30% de la capacidad del Puskas Arena.

De acuerdo a información oficial de la UEFA, con este partido se busca estudiar cuál será el impacto del protocolo ‘Regreso al Juego de la UEFA’ en los espectadores. Así mismo, las demás competiciones continuarán jugándose a puerta cerrada, hasta nuevo aviso.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin dijo que “el partido de Supercopa de Europa en Budapest será una prueba piloto que comenzará con el regreso de los aficionados a nuestros encuentros. Se está trabajando en estrecha colaboración con la Federación Húngara y su gobierno para implementar las medidas necesarias que garanticen la salud de todos los que asistan y participen en el partido. No correremos riesgos con la seguridad de las personas”. Afirmó en el comunicado.

